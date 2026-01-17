„Simțeam că pasiunea mea nu este fructificată fără victoria istorică a unui român”

Prezent la evenimentul „Sprint with the Stars”, Emil Hossu-Longin a vorbit cu o pasiune care „trece dincolo de ecran”.

După 15 ani în care a comentat natație și nume grele precum Michael Phelps sau Adam Peaty, jurnalistul recunoaște cu o onestitate debordantă: „Mi l-am dorit pe David, l-am așteptat o carieră întreagă. Simțeam că pasiunea mea nu este fructificată fără victoria istorică a unui român.” Pentru Emil, recordurile lui David Popovici nu sunt doar cifre, ci „chintesența sportivului de mega-clasă”.

David Popovici a vorbit în aeroport despre Emil Hossu-Longin

Deși atmosfera pare una de relaxare, în spatele microfonului se află o rigoare de neclintit. Masa de comentariu a lui Emil este plină de foi, tabele și mii de date statistice. „E mare muncă,” explică el, „pentru că în fiecare lună apare câte un record sau o performanță nouă.” Această pregătire temeinică este cea care „împachetează” performanța lui Popovici în informație și trăire, oferind publicului o experiență completă.

Copiii au văzut că eroii lor sunt oameni, nu „balauri”

Momentul culminant al zilei a fost contactul nemijlocit dintre micii înotători și campionii lor. Peste 350 de copii au luptat în serii eliminatorii doar pentru a se califica în finala alături de David. Marele câștig? Faptul că acești copii au văzut că eroii lor sunt oameni, nu „balauri”. Oameni care plâng, care au frustrări, dar care se bucură enorm de ceea ce fac. Emil menționează și cartea lui Adam Peaty, primită chiar în bazin: un manual despre cum să atingi imposibilul în 10 pași.

Așa se nasc viitorii campioni ai României

Cu pieptul bombat de mândrie, așa cum a stat la Paris și la Singapore, Emil Hossu-Longin ne pregătește pentru o „vară frumoasă”. Cu ochii pe Europenele de la Paris, mesajul este clar: David Popovici a deschis drumul, iar din miile de serii de astăzi, se nasc viitorii campioni ai României.

