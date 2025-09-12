„În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul Disciplinar dispune excluderea din toate competițiile în curs și retrogradarea echipei în categoria inferioară a clubului FCU 1948 CRAIOVA FOTBAL CLUB SA”, se precizează comunicatul FRF.

Această hotărâre urmează unei retrogradări anterioare a echipei în Liga 3, cu o penalizare de -94 de puncte, din cauza problemelor financiare, conform Jurnalul Olteniei.

Patronul echipei FC U Craiova, Adrian Mititelu, a criticat vehement decizia, calificând-o drept „fără nicio valoare juridică”. El a declarat pentru Prosport.ro: „Este o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației și pe care o vom ataca în instanță. Instanța o va anula fără probleme, pentru că este un act emanat de o comisie care este în afara legii. Nu am nicio emoție pe termen mediu și lung”.

„Este o chestiune de timp până când justiția își va face treaba, pentru că o grupare criminală a pus mâna pe Federație și o folosește după bunul plac. Mi-au luat clubul în 2011, mi l-au devalizat, apoi mi-au creat o clonă în oraș, care nici acum nu e afiliată la Federație. Dacă nu aveam blocaje în oraș și nu apărea acea clonă care să-mi ia suporterii și sponsorii, nu ajungeam în situația de neplată”, a mai precizat Adrian Mititelu.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Deși a admis existența datoriilor, Mititelu consideră că acestea provin dintr-o „sarabandă de probleme”.

FRF a făcut publică lista creditorilor care au depus memorii împotriva clubului. Printre aceștia se numără Marcel Pușcaș, fost președinte al clubului. Lista include și foști fotbaliști precum Gabriel Buta, Vlad Achim, Aurelian Chițu, precum și foști angajați tehnici, printre care Florin Drăgan, Maurizio Morra și Gabriele Aldegani.

Conform Federației, acumularea de datorii către creditorii precizați a determinat Comisia de Disciplină și Etică să ia măsura excluderii echipei din competiții. Totuși, Adrian Mititelu a subliniat că hotărârea nu este definitivă și că echipa poate continua să joace prin recurs și suspendarea hotărârii.

„Decizia CJUE este foarte clară. Avem acces garantat la justiție, nu mai pot să ne trimită prin Elveția, unde și-au făcut jocurile ani de zile. Mâine vom depune acțiunea la instanță și săptămâna viitoare vom cere suspendarea deciziei”, a precizat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE