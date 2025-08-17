Potrivit News.ro, FCSB a deschis scorul în minutul 7 prin Lixandru, care a marcat cu o lovitură de cap. Prima repriză s-a încheiat cu avantajul echipei lui Charalambous.

În a doua parte, FCSB a mărit avantajul în minutul 61 prin Bîrligea, care a primit o pasă de la Baba Alhassan și a înscris cu un șut deviat.

Rapid nu s-a dat bătută. În minutul 84, Koljic a redus din diferență cu un gol spectaculos, marcat cu călcâiul din careu. Presiunea oaspeților a continuat și, conform News.ro, egalarea a venit în minutul 90+2, când Koljic a profitat de o greșeală a lui Ngezana și a reușit dubla.

Rezultatul final menține Rapid pe locul secund în clasament, cu 12 puncte, în timp ce FCSB ocupă poziția a 13-a, cu doar 5 puncte.

Rapid: Stolz – Braun (Paşcanu 81), D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza – T. Christensen (Grameni 70), K. Keita – Al. Dobre, Gojkovic (Petrila 56), Hazrollaj (Koljic 56) – Baroan (Jambor 70). Antrenor: Costel Gâlcă

FCSB: Târnovanu – M. Popescu, Ngezana, Graovac, Pantea – Lixandru, Olaru (Baba Alhassan 46) – M. Toma (A. Stoian 88), Fl. Tănase (Edjouma 70), Oct. Popescu (Cisotti 46) – Politic (Bîrligea 46). Antrenor: Elias Charalambous

Arbitrul principal al meciului a fost Istvan Kovacs, asistat de Ferencz Tunyogi și Ioan Corb. La VAR s-au aflat Cătălin Popa și Iulian Dima.

