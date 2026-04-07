Femeia a fost în comă mai bine de o lună

Accidentul s-a produs pe 3 martie, când victima traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni. După impact, fotbalistul originar din Coasta de Fildeș a părăsit locul evenimentului fără permisiunea autorităților și s-a prezentat la antrenament fără să raporteze incidentul.

Ulterior, Keita a fost identificat de polițiști și audiat. Judecătoria Sectorului 2 a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, fără cauțiune, deși procurorii au cerut arestarea sa. Totuși, apelul procurorilor a fost respins de instanță.

Victima, care se afla în comă indusă de peste o lună, a suferit fracturi la mână și gambă, iar medicii i-au descoperit și o patologie cardiacă preexistentă. Potrivit GSP.ro, starea acesteia s-a agravat, iar decesul a survenit în această dimineață.

Kader Keita riscă o pedeapsă mai mare

Decesul femeii aduce schimbări majore în cazul fotbalistului. Procurorii vor schimba încadrarea faptei din „vătămare corporală” în „ucidere din culpă”. În plus, Keita este acuzat și de „părăsirea locului accidentului”.

Conform legii, uciderea din culpă este pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar fuga de la locul accidentului atrage aceeași pedeapsă posibilă, de 2-7 ani. În acest caz, Keita va fi judecat pentru ambele infracțiuni, ceea ce înseamnă că pedeapsa finală va include și un spor de o treime din pedeapsa mai mică, conform surselor juridice citate de GSP.ro.

„Poliția, respectiv procurorul, vor avea obligația să schimbe încadrarea juridică a faptei din vătămare corporală în ucidere din culpă. Parchetul are o viziune aspră asupra faptei sale. Din punct de vedere juridic, cu siguranță putem să avem orice fel de rezultat final, chiar și închisoarea cu executare”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Kader Keita a ajuns în România în ianuarie 2024, venind de la Sivasspor, și a semnat inițial cu CFR Cluj. În februarie 2025, a fost împrumutat la Rapid, care l-a achiziționat definitiv după șase luni. În acest sezon, mijlocașul a evoluat în 27 de meciuri, ultimul fiind pe 20 martie, împotriva fostei sale echipe, CFR Cluj. Situația juridică actuală pune însă sub semnul întrebării viitorul său în fotbal.

