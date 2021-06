Florin Bratu, dezvăluiri: „Borcea venea cu geanta de bani la echipă, de cele mai multe ori chiar în vestiar”

Florin Bratu a început fotbalul la Dinamo, dar după o scurtă perioadă de timp s-a transferat la Rapid. Acolo a ajuns în 2002 „după ce am văzut în Gazeta Sporturilor un anunț că se fac înscrieri la fotbal. Am luat metroul și-am ajuns acolo. Aveam 12 ani, doar că am avut probleme”.

Tot atunci, la Rapid ajungea patron și George Copos, pe care Bratu l-a cunoscut când a ajuns în echipa mare a clubului.

„Copos era mai echilibrat, nu promitea lucruri, încerca să te păcălească dacă putea. E o strategie dacă ești om de afaceri. Făcea tot timpul ca el. Chestia asta la un tânăr jucător nu are cum să prindă”, a povestit Bratu, invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO.

„Borcea, un investitor total diferit de Copos”

Dinamovist de mic pentru că a crescut și locuit în Aviației, Bratu n-a stat mult la Rapid. A prins un transfer pe aproape 3 milioane de euro în Turcia, la Galatasaray, de acolo la FC Nantes și în sfârșit la Dinamo, echipa cu care simpatiza. Unde a dat peste Cristi Borcea, un investitor total diferit de Copos.

„Borcea a știut să ne apropie. Te chema la birou, avea discuții cu tine, îți mai promitea o primă, ne scotea la un restaurant. Era mult mai deschis și mult mai prezent lângă echipă, lângă jucători. Mai venea și cu geanta de bani la echipă, de cele mai multe ori chiar în vestiar”, spune Bratu.

Odată transferat la rivala din Ștefan cel Mare, „rapidistul” Bratu a avut și probleme: „Am fost amenințat de suporterii rapidiști. Am primit telefoane, au fost multe probleme. Dar după perioada de la FC Nantes, în 2005, eu am vrut să mă întorc la Rapid, dar ei nu m-au luat. Au spus că au atacanți, era Viorel Hizo antrenor. Am făcut antrenamente două, trei săptămâni, dar nu s-a putut să semnez cu ei. Atunci, Cristi Borcea a intrat pe fir și m-a luat la Dinamo”.

La un pas să fie „furat” de Becali

Cariera lui Bratu putea să ia o altă turnură înainte cu puțin timp să ajungă la Istanbul. Gigi Becali a intrat pe fir și a vrut să obțină semnătura atacantului.

„Am primit oferte de la Steaua. În 2002 m-a sunat domnul Becali, era Victor Pițurcă antrenor. Era cu Aliuță și țin minte că i-a cerut lui telefonul și m-au sunat. Gigi m-a întrebat dacă vreau, că dă 2 milioane de dolari pe mine și voia să știe dacă-l sună pe Copos. Am refuzat! Acum, ca antrenor, e imposibil să merg la FCSB pentru că am jucat la două cluburi rivale”, a povestit Bratu.

Acum antrenor, liber de contract după despărțirea de Concordia Chiajna, Florin așteaptă oferte. Are discuții pentru a prelua o nouă echipă, dar momentan nimic concret:”„Stau din noiembrie pe bară, dar au mai fost unele discuții. Vreau să mă întorc și sper ca luna viitoare să încep treaba. Sunt discuții din Liga 2 din România, dar e și un interes din străinătate, o țară aproape de noi”.

În ultimii ani de antrenorat, am învățat lucruri care fac parte din experiența mea și sigur mă vor ajuta în următorii ani. Meseria asta este extrem de complexă și de complicată. În ultimii ani n-a ieșit atât de mult cum îmi doream eu, dar nici n-am fost înconjurat de oameni de fotbal, care să susțină un antrenor. Florin Bratu:

Borcea a intrat cu 3 milioane de euro în vestiar

Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor în urmă cu cinci ani, Cristi Borcea, confirma spusele lui Bratu, dar și a altor fotbaliști despre practicile sale înaintea meciurilor importante.

„M-am dus cu 3 milioane de euro cash în vestiar la Săftica și le-am zis jucătorilor: «Sunt ai voștri, bateți la Urziceni, luăm campionatul, mergem în grupele Champions League!». Pierderea campionatului în 2009 a fost mai dureroasă experiență. Atunci am pierdut zece ani din viață! Atunci am realizat că Dinamo e un club blestemat! Sunt ferm convins”, spunea Borcea.

