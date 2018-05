“Probabil că Adi, fiind preocupat cu ce se întâmplă la Voluntari, având această presiune a rezultatelor şi a punctelor, probabil că nu şi-a dat seama şi nu a avut timp să vadă că la Dinamo nu mai e aceeaşi echipă pe care o ştia el şi aceiaşi jucători. Cu toţii greşim, şi eu mai greşesc câteodată sub influenţa emoţională în diferite situaţii. Dar nu sunt supărat deloc pe declaraţia pe care a dat-o. Trebuie să ne gândim că eu am găsit aici nişte jucători ca Mihai Popescu, Olteanu, Corbu, Nistor, Daniel Popa, care în trecut nu erau la Dinamo şi care, iată, sub baghetuţa mea au reuşit să crească şi să practice un fotbal plăcut şi ofensiv, iar asta mă bucură. Eu ştiu că înainte erau jucători ca Albin, Nascimento, Bokila şi Rivaldinho pe care i-a adus el în mandatul lui de director general. Însă acum datele problemei sunt schimbate şi nu-mi rămâne decât să-l aşteptăm aici mâine seară ca nişte gazde primitoare. Pentru mine nu e un meci special. Eu nu sunt tip ranchiunos”, a spus Florin Bratu, citat de Agerpres.

Florin Bratu nu este dispus să-i facă favoruri lui Mutu, avid de puncte pentru scăpa de retrogradare, și anunță că Dinamo este pregătită “să ţină ştacheta ridicată” şi să continue seria victoriilor.

“Este un meci pe care îl tratăm serios. E adevărat, am jucat foarte mult în ultima perioadă şi jucătorii simt şi ei puţină oboseală. Însă noi suntem pregătiţi să ţinem ştacheta ridicată. Eu încerc să îi mobilizez pe jucători, să nu fie relaxaţi. Voluntari are nevoie de puncte şi asta înseamnă că ne aşteaptă un meci dificil. Dar toate echipele împotriva cărora am jucat au avut mare nevoie de puncte, iar noi am reacţionat foarte bine”, a spus tehnicianul.

“Mă gândesc să mai dau şansa şi altor jucători. E normal să mai fac nişte evaluări, mai sunt 3 etape. Tinerii au un nivel bun şi nu îmi e teamă, chiar dacă vor juca de la început. Nu ezit să îi trimit în teren. Slabe şanse însă să îi mai folosesc pe Nemec şi Torje. Ei au acuzat şi ceva probleme. Aşa că mă bazez pe jucătorii care au contracte şi pe cei tineri. Mai e puţin şi vreau să ne dăm seama bine pe ce jucători ne vom baza din vară. O să avem în jur de 12 zile de vacanţă. E mai scurtă, dar nu e nici foarte mult, dar nici puţin. Asta e situaţia, trebuie să strângem rândurile rapid şi să ne pregătim pentru sezonul următor cu încredere”, a adăugat antrenorul dinamovist.

