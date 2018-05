Ajunsă pe loc de baraj, FC Voluntari are sabia deasupra capului, iar pentru Adrian Mutu urmează, miercuri, meciul cu Dinamo, echipă pe care a lăsat-o la greu și a fugit la Federație, împreună cu antrentorul Cosmin Contra.

”Noi suntem obligaţi să jucăm la victorie cu Dinamo şi sperăm să iasă bine pentru noi. Voi încerca să îmi fac jocul meu şi să anihilez jocul lui Dinamo. Bratu are şi o dorinţă mai mare de a ataca decât a avut Miriuţă. Dinamo evoluează cu dezinvoltură, nu mai are nimic de pierdut. E o echipă care dacă nu te prezinţi bine şi nu eşti concentrat îţi dă patru goluri în 30 de minute, aşa cum a făcut şi cu Chiajna. Dinamo nu e numai o echipă cu un atac foarte puternic, dar e o echipă echilibrată cu multă calitate. Ei marchează multe goluri, însă pentru noi e important să nu primim niciunul. Dacă reuşim să blocăm o echipă ca Dinamo atunci acest lucru ne-ar da încredere pe viitor şi ar arăta că merităm să ne salvăm”, a spus Mutu, citat de Agerpres.

“Plecăm cu şansa a doua, dar sperăm într-un rezultat pozitiv pentru că orice punct ne e de folos. Trebuie să ne luptăm pentru fiecare punct. Am probleme de lot, normal, pentru că în afară de accidentaţi am şi suspendaţi. Dar suntem 18, ăştia care suntem mergem înainte”, a adăugat el.

Mutu susţine că meciul cu Dinamo este unul special pentru el. “Este un meci special cu Dinamo pentru mine. Am fost directorul general al acestui club şi am ajutat la formarea acestei echipe. Jucând contra echipei Dinamo e un meci pe care îl simt mai mult decât pe celelalte. Ştiu ce mă aşteaptă pentru că ştiu că acolo sunt jucători valoroşi. Dinamo e cea mai în formă echipă din play-out, joacă cel mai bine şi au cele mai multe victorii”, a menţionat antrenorul.

FC Voluntari întâlnește, miercuri, de la ora 20,45, în deplasare, formaţia Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a play-out-ului Ligii I.

EXCLUSIV / Debutul lui Adrian Mutu ca antrenor în Liga 1, peste cel al lui Dan Petrescu, dar sub Lucescu, Iordănescu sau Hagi.