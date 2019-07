Florin Răducioiu, amintiri despre Mondialul american: ”Eram pregătit să fac un mare scandal dacă nu jucam cu Suedia”

Și continuă: ”În absența mea, fiindcă am luat stupid al doilea galben cu SUA și am fost suspendat, Ilie Dumitrescu a făcut meciul vieții ca vârf contra sud americanilor. Am trăit cu teamă până în ultima clipă că nu voi fi pe teren, gândindu-mă că nea Puiu nu va dori să schimbe echipa care a arătat formidabil cu Argentina. Iar antrenamentul oficial de la San Francisco, efectuat cu 24 de ore înaintea meciului, îmi întărise impresiile. Iordănescu mă evita, nea Țiți Dumitriu la fel, aceeași atitudine fusese și în zilele anterioare. De obicei, mai stăteam de vorbă două, trei minute înainte de mese, după ședințele de pregătire, dar după partida cu Argentina mi s-a părut că se prepara ținerea mea în continuare pe margine. Mă simțeam istovit mental”.

Impresariat de Antonio Caliende

Dezvăluie mai departe presiunea acelor momente: ”Îl aveam agent pe Antonio Caliende, un tip influent, formidabil. Printre altele, este omul cu ideea hollywoodiană ca, la Monte Carlo, unde și locuiește în prezent, să se creeze acea alee pe care să fie imprimate conturul picioarelor vedetelor. Ei bine, am discutat des cu el după meciul României cu Argentina, îi spuneam ce mă frământă și mă consumă enorm. Iar el îmi amintea că trebuie să joc, avea deja oferte de la vreo trei cluburi, dar marcasem doar două goluri cu Columbia. Era puțin pentru un atacant. Știam că nu voi mai rămâne la Milan și voiam alt contract bun, așa că ar fi fost o lovitură groaznică pentru mine să pierd sfertul de finală cu Suedia, după ce ratasem și optimile cu Argentina”.

Soluția de avarie

Avea pregătit și un plan B: ”Eram pus pe ceartă. Decisesem să fac un scandal enorm dacă Iordănescu nu mă băga. Sunt convins că și el a avut această dilemă legată de folosirea mea. Dar era ca și cum Suarez lipsește din naționala Uruguayului fiindcă e suspendat un meci, echipa învinge, iar apoi selecționerul îl lasă mai departe pe bancă pe golgeter. Nu, nu! Hotărâsem să mă bat pentru locul meu normal de titular”.



”Marele Blond” mărturisește că s-a simțit ușurat doar cu câteva ceasuri înaintea partidei, când și-a regăsit numele între primii ”11”: ”Îi mulțumesc lui nea Puiu că a decis să meargă pe mâna mea finalmente. Poate au funcționat și ceva prejudecăți în toate frământările mele de atunci. Oricum, mi s-ar fi făcut o mare nedreptate dacă nu jucam cu Suedia, când mi-am făcut datoria, am marcat două goluri în 120 de minute, plus penalty-ul meu de la loviturile de departajare”.