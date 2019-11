De Viorel Tudorache,

Mondialul american din 1994, unde Generația de Aur a realizat cea mai mare performanță din istoria naționalei de fotbal a României, a produs bucurii imense în casele românilor.

Mulți părinți și-au botezat copiii Hagi, fascinați de driblingurile năucitoare și de golurile fabuloase lui celui mai mare fotbalist român din toate timpurile.

Există însă și alți “urmași” ai celor care au scris istorie în Statele Unite, în urmă cu un sfert de secol. Libertatea a descoperit la Ineu un bărbat de 25 de ani care se numește Tedeșan Florin Radu Răducioiu.

Tedeșan Florin Radu Răducioiu, tizul fostului mare fotbalist

Povestea numelui

Tânărul ne-a povestit cum a ajuns să poarte numele fostului mare atacant Florin Răducioiu, acum în vârstă de 49 de ani.

Florin Răducioiu de la Ineu, în copilărie

“Tata era mare microbist. Juca fotbal. Începuse Campionatul Mondial din 1994, iar mama se pregătea să mă nască. Tata a zis: «Băiatul va purta numele tricolorului care marchează primul gol la Mondiale». Și a marcat Florin Răducioiu, care a deschis scorul în meciul cu Columbia, pe 18 iunie. Eu m-am născut pe 23 iunie, la Marghita, Bihor. Așa am ajuns să port numele fostului mare atacant. Cu toate astea, prietenii îmi spun Teșe. Puțini îmi zic Răducioiu”, spune el.

Florin Raducioiu a marcat primul gol la Mondiale

Meciul cu Columbia, debutul “tricolorilor” la mondialul de poveste, s-a disputat în fața a 100.000 de spectatori, pe Rose Bowl, în Pasadena. Răducioiu a deschis scorul în minutul 16, iar Hagi l-a majorat în minutul 34. Columbienii, considerați de Pele favoriți la titlul suprem, au redus diferența, prin Valencia, în minutul 43, dar România s-a impus cu 3-1, după reușita aceluiași Răducioiu, în minutul 88.

Casier la un magazin alimentar și fundaș în Liga a 4-a

Puștiul avea să moștenească de la tatăl său pasiunea pentru sportul rege, dar nu a putut să-i calce pe urme celebrului fotbalist al cărui nume îl poartă.

Răducioiu de la Ineu, pe terenul de fotbal

Am început să joc fotbal la 10 ani, dar cel mai sus am ajuns în Liga a 3-a. Știam că port numele unui fotbalist celebru. Am văzut pe YouTube golurile marcate de Răducioiu la World Cup. Un atacant fantastic. Din păcate, n-am avut calitățile lui. Mi-ar plăcea să-l întâlnesc Florin Răducioiu de la Ineu

A rămas fără tată la 6 ani

Teședan Florin Radu Răducioiu a avut o copilărie tristă, dar acum este fericit.

Tatăl lui Teședan Florin Radu Răducioiu a murit când tizul fotbalistului avea 6 ani

“Tata a murit când aveam șase ani, iar mama m-a ajutat cât a putut. Aș fi putut juca mai sus, dar fiind mai de la țară, n-am prea avut susținere. Sunt mulțumit însă cu viața mea. Mi-am întemeiat o familie la Ineu, am o fată și un băiat, lucrez casier într-un magazin alimentar, iar în timpul liber joc fotbal în Liga a 4-a, la CS Ineu. Evoluez fundaș central, dar am jucat și mijlocaș la închidere, și atacant. Aș mai fi putut juca în Liga a 3-a, la Național Sebiș, dar din cauza restanțelor salariale, am preferat munca sigură pentru familie”.

Răducioiu: “Mi-aș dori să mă întâlnesc cu el”

Marele Florin Răducioiu s-a arătat impresionat de poveste:

Uau! Nu se poate așa ceva. Nu știam că există cineva care îmi poartă numele! Mă onorează. O sun pe mama s-o anunț că mai am un băiat. Haha! Mi-aș dori să mă întâlnesc cu el. Îl salut cu drag! Îmi pare rău că tatăl lui nu mai trăiește. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc Florin Răducioiu

Florin Răducioiu are doi băieți din căsătoria cu fosta soție Astrid, Andrea, 22 de ani, și Alessandro, 20 de ani. Cunoscut de unii fani ca Florin Radu Răducioiu, fostul atacant se numește, de fapt, Florin Valeriu Răducioiu.

Florin Răducioiu, 21 de goluri marcate în 40 de selecții, a jucat la trei turnee finale, CM ʼ90, CM ʼ94 și CE ʼ96 / Foto: Agerpres

“Florin este numele pe care mi l-au dat părinții, Radu este o prescurtare a numelui de familie, cineva, pe când aveam 16 ani, mi-a zis Radu, pentru a fi mai ușor, dar prefer Valeriu! Valeriu este numele meu preferat, dar foarte puțini îmi spun așa!”, a explicat fostul internațional, care a marcat patru goluri la CM 1994.