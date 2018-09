„Da, s-au separat. Urmează procesul! Și vă spun că nu este vina lui El stă acum în București! Astrid și copii sunt în Italia, la Brescia”, mărturisește, răspicat, un fost coleg din generația de aur.

La 48 de ani, Radu lasă în urmă o familie frumoasă, pe care cu greu s-a învoit s-o prezinte presei, în 2014.

Fiul cel mare, Andrea, a împlinit 22 de ani, iar cel mic, Alessandro, are 20 ani. Andrea iubește muzica rapp și are o aplecare spre desen, dar ‘este mai matur ca mine’, după cum glumea copilărosul golgheter al României de la Cupa Mondială din 1994.

Suedia i-a stricat luna de miere

Primul fotbalist din istoria naționalei cu fan club în București s-a căsătorit acum 24 de ani. Din 1994, nu i-a ieșit din cuvânt soției. Întors în România, în 2000, la Dinamo, a stat mereu ca pe ghimpi în București. Acasă a însemnat liniștea lacurilor din Desenzano del Garda, și nu goana de pe Dâmbovița.

În septembrie 1993, Florin și-a prezentat colegilor de la națională viitoare soție. A venit la meciul Insulele Feroe – România și a cazat-o pe Astrid în hotelul naționalei. Iordănescu a făcut urât, dar Florin l-a împăcat cu patru goluri. După ce a marcat toate golurile partidei, băiatul rebel ivit de pe o străduță lăturalnică din Colentina s-a întors în vestiarul gigantic al Milanului, iar primul ieșit în cale a fost Marco van Basten, care l-a felicitat și l-a luat în brațe.

La Cupa Mondială din SUA, noul statut social l-a montat pe viteza turbo: „Mă căsătorisem cu Astrid cu o lună înainte de Mondiale. De altfel, după meciul dramatic cu Suedia, am fost în luna de miere în Hawaii. Nu a fost ceva de vis, eșecul mi-a nenorocit vacanța… Nu puteam dormi, mă gândeam de ce, Doamne, am pierdut cu Suedia…”, povestea „Radu”, pentru Libertatea. 21 de goluri a marcat Răducioiu, în 40 de prezențe sub tricolor.

A iubit-o ca un nebun pe Janine

L-au iubit multe, dar el a făcut o pasiune doar pentru Janine Ștefan, fostă parteneră de viață a mogulului media Adrian Sârbu. În sezonul 1991-1992, „Marele Blond” era legitimat la Verona. Nu i-a stat mintea la fotbal. Relația tumultoasă cu prezentatoarea de modă Janine Ștefan i-a împleticit picioarele.

„Un sezon de coşmar! Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani. Toată fiinţa mea era legată în acea perioadă de această fată, care avusese nişte contracte şi în Italia şi terminase o relaţie cu Florin Segărceanu. Adevărul e că am abordat-o pe Janine direct de pe stradă, în zona bulevardului Dacia. Aveam un VW Corrado sport, ne-a făcut cu mâna, am dus-o acasă ca un cavaler adevărat, am făcut apoi schimb de telefoane şi s-a legat o idilă.

Eram căzut la meciuri, la antrenamente, suporterii ne atacau când veneam din deplasări, m-au agresat şi pe mine o dată. Am retrogradat în acel sezon, fanii m-au considerat vinovat, pe bună dreptate, iar eu, peste ani, mi-am cerut scuze public pentru prestaţiile din anul dezastruos. Am greşit şi nu l-am ascultat atunci nici pe Giovanni Becali. Mi-a spus de zeci de ori să renunţ la Janine, dar n-am făcut-o decât foarte târziu. Despărţirea s-a petrecut într-un fel foarte dur!”, și-a deschis sufletul Răducioiu, în paginile „Gazetei Sporturilor”.