Publicăm, mai jos, interviul, fără a face vreo modificare

⚽️ Pentru început Florin sau Radu ?

F.V.R: Am să te surprind … Florin este numele pe care mi l-au dat parinţii, Radu este o prescurtare a numelui de familie, cineva pe când aveam 16 ani mi-a zis Radu pentru a fi mai uşor, dar prefer Valeriu! Valeriu este numele meu preferat dar foarte puțini îmi spun aşa!

⚽️ Celebritatea te-a ajutat?

F.V.R: Aici e o discuţie aparte, celebritatea are părţile ei bune, are şi părţi mai puţin bune dar, dacă e să înclin balanţa, mai mult m-a ajutat. Acum trăiesc din aceasta celebritate, îmi dă posibilitatea să fiu apreciat pentru ceea ce am făcut. Am şi eu regretele mele! Îmi lipseşte foarte mult iarba, terenul , mingea…dar, nu am ce sa fac, deşi mi-ar fi placut la nivel de juniori să antrenez, probabil ”am ceea ce merit în momentul de faţă ” nu m-am implicat mult mai mult , am stat nouă ani departe de fotbal, e foarte greu să te reîntorci.

⚽️ În carieră te-a ajutat mult talentul sau munca ?

F.V.R: În primul rând munca, fără muncă nu poţi dezvolta talentul! Doar cu talentul nu mai faci nimic, contează spiritul de sacrificiu, cât tu doresti să te implici, să fi ajutat de familie, de contextul social dar în primul rând munca, eu altă reţetă nu cunosc!

⚽️ Ştiu că ai plecat devreme din România, adică foarte tânar , chiar la început cum a fost ?

F.V.R: Am ales Italia pentru că mă simţeam aproape de România fiind o ţară latină, îmi plăcea fotbalul Italian în acei ani, mi-au plăcut jucătorii italieni, limba de aceea am ales Italia. Nu, nu mi-a fost greu deloc ! Eu am fost privilegiat în Italia, la Bari presedintele Vincenzo Matarrese, m-a iubit foarte mult și mi-a pus la dispoziţie totul, casă, masină chiar şi un român un baiat, se numea Gigi, care a stat cu mine un an de zile pentru a-mi traduce nu cunoşteam prea bine limba italiana atunci . M-a ajutat foarte mult! Nu am avut mari dificultăţi, eram tânăr, vroiam să decopăr, eram…(râde)inconştient! M-am simtit foarte bine acolo!

⚽️ Faptul că ai jucat în Italia te-a ajutat să te descurci în toate celelalte campionate în care ai jucat ?

F.V.R: Da! An de an deveneam mai puternic , mai matur ! Da, m-a ajutat să mă formez ca om! Am învaţat multe atunci, nu ştiam multe lucruri , m-a ajutat să am dezvolt, am învatat cum să mă comport, cum să mă îmbrac, cum să mă odihnesc! Campionatul italian era cel mai puternic în acel moment !

⚽️ În Anglia ce ţi-a placut ?

F.V.R: În Anglia am stat foarte puţin, şase luni! Fotbalistic vorbind am avut probleme de adaptare! M-am adaptat greu la fotbalul lor dur, am avut probleme cu antrenorul. A fost o experienţă negativă. Orasul era foarte frumos! Să joci cu suporterii atât de aproape de tine nu mi se mai întâmplase! Mi-a plăcut atmosfera! Apoi , un moment unic şi cel mai frumos din viaţa mea, acolo s-a născut primul meu băiat Andrea ! Dar păstrez partea pozitivă, din această experienţă!

⚽️ Meciurile jucate pentru echipa naţională au fost cele mai frumose ?

F.V.R: Da! Pentru mine meciurile echipei naţionale au fost cele mai importante! Meciurile de la Campionatul Mondial din 1994 au reprezentat momentul de vârf al carierei mele! Dar, să nu uităm şi campionatul mondial din Italia, primul meu campionat mondial, la douăzeci de ani pentru mine a fost o performanţă foarte mare! Apoi preliminariile campionatului mondial, au fost meciuri frumoase, am dat nouă goluri în sase meciuri. Au fost meciuri memorabile.

⚽️ De ce ai renunţat asa repede la naţională ?

F.V.R: Nu mai eram în formă! Nu am vrut ca suporterii români să îmi vadă declinul! A fost un act de demnitate, nu am vrut ca să mă vadă pe banca de rezervă pentu că veneam după o perioadă cu multe accidentări, am preferat să mă retrag!

⚽️ Care a fost cel mai frumos meci al tău la echipa natională?

F.V.R: Meciul cu Columbia! Era primul meci la Campionatul Mondial! Victorie de senzaţie a echipei naţionale, ne-a arătat că se poate!

⚽️ Ţi-a fost greu după terminarea carierei de fotbalist ?

F.V.R: Da, dar îi aveam pe Andrea şi Alessandro mici! Am stat 9 ani departe de fotbal! Nu m-am implicat şi asta a fost o greşală a mea! Nu am reacţionat, nu am avut un proiect în care să cred!

⚽️ Ai prieteni pe care te poţi baza?

F.V.R: Am un singur prieten în care am încredere totală !

⚽️ În viaţă ai avut parte de succes dar, în egală masură şi de dezamăgiri! Care este cea mai mare dezamăgire profesională?

F.V.R: Ratarea calificării în semifinalele Campionatului Mondial din 94!

⚽️ Omul care ţi-a marcat existenţa este ?

F.V.R: Mircea Lucescu! Îi sunt etern recunoscător ! Un mare om, a fost mai mult decât un antrenor !

⚽️ În perioada când la F.R.F. era Mircea Sandu a fost susținut fotbalul și generaţia voastră ?

F.V.R:Era un preşedinte apropiat de jucatori! Înţelegea fenomenul fotbal şi îl susţinea! Era ca un căpitan de echipă!

⚽️ Având în vedere actuala conducere FRF, ce sanşe are fotbalul românesc?

F.V.R: Este mai mult un manager, nu ştie ce înseamă fenomenul fotbal! Este într-o criză fotbalul din România!

⚽️Ce alt sport îţi place în afară de fotbal ?

F.V.R: Tenisul şi de curând apreciez handbalul, am fost la câteva meciuri şi a început să îmi placă!

⚽️ Cum ţi se pare revenirea în România?

F.V.R: Am avut ceva dificultăţi, dar m-am adaptat !

⚽️ Ai locui în alt oraş în Roâmnia în afară de Bucuresţi ?

F.V.R: Am fost în Oradea şi mi-a plăcut foarte mult, dar m-am născut în București şi acolo trăiesc !

⚽️ La baza oricărei reuşite este multă muncă şi zece la suta talent, crezi că tinerii din ziua de azi mai au aceste considerente?

F.V.R: Nu, pentru că nu mai au exemple frumoase! Este necesar un proiect, trebuie implicate toate autorităţile locale dar mai toţi jucătorii mari au fost înlăturaţi din fotbal! De asta nici nu avem rezultate! Nu mai au spirit de sacrificiu, sunt preocupaţi de câştig rapid!

⚽️ Care a fost cel mai plăcut aspect al carierei tale de fotbalist ?

F.V.R: Fotbalul mi-a dat totul, mi-a şi luat dar, am descoperit lumea, am învăţat patru limbi, am învăţat lecţii pentru toată viaţa!

⚽️ În cele mai multe cazuri bunătatea ţi-a fost răsplătită?

F.V.R: De cele mai multe ori s-a profitat de ea !

⚽️ În ce proiecte esti implicat ?

F.V.R: Am un job la Telekom ! Îmi place foarte mult !

⚽️Esti o fire optimisă ?

F.V.R: Da sunt optimist! În trecut eram mai pesimist dar, am constatat că dacă gândeşti negativ, atragi lucruri negative!

⚽️ Ai doi baieţi minunaţi, care este relaţia cu ei ?

F.V.R: Da ! Andrea are 22 ani şi Alessandro are 20 de ani, ţinând cont că eu locuiesc de aproape trei ani în România şi nu îi vad zilnic, îmi este foarte dor de ei dar am o relaţie bună cu baieţii şi nu cred că au ce să îmi reproşeze!

⚽️Nu doresc să urmeze o carieră în fotbal?

F.V.R : Băieţilor mei le place fotbalul, merg la stadion, dar nu au aptitudini pentru o carieră sportivă!

⚽️ Acum esti într-un moment fericit ?

F.V.R: Da sunt într-o relaţie! E o perioadă frumoasă ! Suntem împreună de ceva timp şi nu ea este cauza divorţului meu ! Nu este o persoană care să iubească publicitatea dar avem o relaţie frumoasă şi ne bucurăm de prezent!