Marina Baboi are 24 de ani și de 10 ani aleargă la concursuri naționale și internaționale, având un CV impresionant cu peste 70 de titluri de campioană națională la 60m, 100m, 200m și 4 x 400m, fiind cea mai medaliată atletă din România în anii 2017 și 2018.

„Ionela Târlea a fost idolul meu când eu m-am apucat de atletism”

„Am început într-o joacă, n-am crezut că o să fie ceva serios. Eram un copil care a avut dintotdeauna multă energie și părinții m-au dus să fac tot felul de sporturi”, sună primii pași ai sportivei la atletism. Care acum i-a devenit principala preocupare.

„Ionela Târlea a fost idolul meu când eu m-am apucat de atletism, pentru că eram micuță și mă uitam la televizor la campionatele la care alerga ea și mi se părea extraordinar ce face. A fost extraordinar ce a făcut la nivel mondial”, spune aceasta „La feminin”.

Marina Baboi nu merge la Jocurile Olimpice 2024

Din păcate, Marina n-a bifat baremul pentru Jocurile Olimpice și va lipsi de la Paris. „Baremele sunt extraordinar de tari. E foarte greu de ajuns acolo, însă sper că lucrurile se vor mai schimba până la următoarele Jocuri Olimpice și așa să reușesc și eu să mă calific”, recunoaște.

Care dezvăluie cum arată programul zilnic pe care-l are: „În general, când suntem în pregătire, am două antrenamente pe zi. Mă trezesc dimineața, merg la antrenament, mă întorc acasă, mă odihnesc pe cât posibil. Merg la al doilea antrenament după-amiază și cam așa mi se încheie ziua. Așa se desfășoară zilele în perioadele de pregătire”.

Cât de mult o ajută frumusețea în sportul de performanță

Care sunt antrenamentele unui atlet? Marina are răspunsul:

„ Am antrenamente de viteză, am antrenamente de viteză în regim de rezistență, unde alerg puțin mai mult față de distanța mea. Am antrenamente de sărituri, antrenamente de forță, pentru că trebuie să dezvoltăm toate calitățile pe care le are un sportiv. N-aș putea să-ți descriu exact, pentru că diferă și sunt combinate”.

Pe lângă titlul de cea mai rapidă atletă din România, Marina este considerată și cea mai frumoasă. „Nu cred că e un atu. Poate în afara stadionului, da, dar cu siguranță în ceea ce fac eu, nu! Nu cred că m-a ajutat. Îmi scriu tot felul de oameni pe Instagram. Îmi trimit poezii, îmi scriu tot felul de ciudățeni”, spune aceasta.

Urmărește aici toată emisiunea „La feminin” cu Marina Baboi

