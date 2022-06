Floyd Mayweather, 45 de ani, neînvins pe parcursul carierei sale profesionale (50 de victorii), a spus că vrea „să facă la fel ca întotdeauna: să arate publicului ce vrea să vadă”.

„Sunt cel mai bun, am văzut toate vedetele (…) şi am doborât toate recordurile”, a răspuns americanul Floyd Mayweather, cunoscut drept „Money”, înainte de a-l descrie pe Mikuru Asakura drept „un adversar ca oricare altul”.

Floyd Mayweather returns to Japan to face MMA fighter Mikuru Asakura in Rizin exhibition bout https://t.co/yNL1PRfHmE