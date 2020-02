De Mihai Toma,

Din primele informații ale anchetatorilor, Ilie Bărbulescu ar fi murit în somn.

Bărbulescu a fost găsit mort în locuința sa, iar pe trupul său nu ar fi semne de violență. Cel mai probabil, a murit în somn, în urma unui infarct.

Poliția a deschis un dosar penal pentru a lămuri modul în care s-a produs decesul. Bărbulescu nu era cunoscut drept cardiac.

În ultimul său interviu acordat Libertatea în septembrie 2019, cel poreclit ”Balamuc” a vorbit despre problemele de sănătate ale lui Gabi Balint, care tocmai suferise un infarct.

Ilie Bărbulescu, după ce a aflat că Gabi Balint a suferit un infarct: ”M-a luat tremuratul”

După Lucică Bălan, în 2015, Bărbulescu e al doilea fotbalist din marea echipă a Stelei pe care îl pierdem.

Bărbulescu a evoluat trei sezoane pentru Steaua, între 1984 și 1987, cucerind 7 trofee (Cupa Campionilor, Supercupa Europei, trei titluri și două Cupe ale României).

În campania europeană încununată cu triumful din Cupa Campionilor Europeni, 0-0, 2-0 după lovituri de departajare cu FC Barcelona, Bărbulescu a evoluat în 9 din cele 9 partide disputate de ”militari”.

Ilie intrase în politică în urmă cu câțiva ani și era consilier local la Piteşti din partea PMP. După o carieră prodigiosă, în declaraţia sa de avere trecuse un apartament de 66 mp cumpărat în Piteşti în 1994, şi venitul soţiei, de 12.000 lei pe an (consilier asigurări).

Bărbulescu a fost între cei care a susținut proiectul CSA Steaua, fără însă să se implice activ.

Ilie Bărbulescu, despre Steaua lui Gigi: ”Să se numească Becali București și cu asta, basta!”

Bărbulescu a murit cu un of imens: ”jucătorii acelei mari echipe a Stelei nu au primit toți rentă viageră”.

Nu mi-a plăcut faptul că am aflat după un an și jumătate din ziare că unii beneficiază de rentă și alții nu. Hai, nu-mi dădea mie, nu-i dădea lui Bumbescu, dar, dacă primea renta viageră, amărâtul ăla de Bălan era acum în viață! Am fost și eu la MTS cu problema asta a rentelor viagere. Domnule, nu exagerez, am stat pe holuri de la ora 10.00 la ora 16.00, fără ca să mă bage nimeni în seamă. E inadmisibil.

Ilie Bărbulescu, pentru Libertatea, în 2016: