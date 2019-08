De Eduard Apostol,

În vârstă de 48 de ani, omul care s-a “duelat” cu Michael Jordan și cu cei mai puternici sportivi ai anilor 90 și-a făcut timp de o discuție la o cafea lângă Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Jurnalistul Eduard Apostol, alături de Ghiță Mureșan

În timpul incursiunii în lumea copilăriei lui, petrecută în mare parte la Tritenii de Jos, satul clujean cu 5.000 de suflete în care a crescut, “Big Ghiță” a oferit povețe pentru tinerii care se apucă de sport și fac bani frumoși de pe urma performanței lor.

– Care erau pasiunile copilăriei?

– De când am început baschetul, la 15 ani, n-am avut nici o altă pasiune. Doar pe asta m-am focusat. În afară de baschet, nu vedeam absolut nimic.

– Copiii de azi se mai bucură de copilărie?

– Se bucură de altceva. Au alte oportunități decât aveam noi. Eu nu stăteam în casă să mă uit la TV, că nu aveam la ce. Așa erau vremurile. Mergeam afară să mă joc. Nu exista internet. Părerea mea, copiii din ziua de azi sunt mult mai deștepți, au informații mai multe, fiindcă au acces la foarte multe.

– Și când era mai bine, acum, atunci?

– Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața unui om, indiferent de secol, de perioada istoriei.

“Ai mei îmi spuneau să mă țin de muncă, să fiu serios”

– Ce le-ați recomanda copiilor, tinerilor care se apucă de sport?

– În primul rând, le-aș spune părinților: “Nu-i lăsați la un sport toată viața!”. Fiindcă puștii se vor plictisi repede de acel sport. Cu cât fac mai multe, cu atât se dezvoltă mai bine și-și descoperă talentele. Dacă e talentat la fotbal și face și alt sport, acesta îl ajută să devină mai bun la fotbal. Să nu-l forțeze tot timpul la același sport. Copiii mei – am doi băieți, 18 și 21 de ani – au făcut mai multe sporturi, nu doar baschet. Dacă vrei să fie un sportiv foarte bun, trebuie să facă mai multe sporturi.

Ghiță Mureșan recunoaște că le datorează totul părinților

– Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit de la părinți și pe care l-ați urmat în viață?

– Să nu intru în probleme, să nu fac probleme, să mă țin de muncă și să fiu serios.

Dacă nu era familia, eu nu stăteam de vorbă cu voi acum. Familia e pe locul 1, mi-a dat o linie în viață Ghiță Mureșan

“N-am vrut să fiu respectat după bani, după cum mă îmbrac”

– Aveați prieteni în NBA?

– Crezi că m-am dus acolo să-mi fac rost de prieteni? No, man, m-am dus acolo să joc baschet și atât. Mi-am făcut prieteni la Washington, pe unii i-am păstrat și acum, ne mai vedem o dată, de două ori pe an. Dar nu te poți atașa de o persoană. Echipa se schimbă permanent. Nu ai colegi de cameră, ești singur. Tot timpul joci la antrenament împotriva colegilor, azi ești, mâine nu mai ești. Aveam un singur scop: să devin un jucător foarte bun, nu să mă distrez cu prietenii. Și mai e o chestie: există competiție, dacă adormi, vine altul mai bun și-ți ia locul! Nu contează cine ești.

Ghiță Mureșan, în anii ’90, când activa la Washington Bullets

– E greu să-ți păstrezi capul pe umeri când ajungi la nivelul de star?

– Sunt tentații foarte multe. Toți te țin în puf, e mare nivelul de muncă, tentația e după colț.

– Ce-ați făcut cu banii câștigați din NBA?

– Am o academie de baschet în zona Washington, care e frumoasă și sunt mândru de ea. O am deja de 14 ani. Eu nu am flerul și gândirea de a face business, n-am făcut o școală pentru afaceri, nu mă bag unde nu mă pricep, dar, în schimb, mi-am luat un financial adviser (consilier financiar – n.r.), lucrez cu el de 25 de ani. Și mereu m-a sfătuit bine. Nu fac ce nu știu să fac.

După ce s-a lăsat de sport, Big Ghiță și-a deschis o academie de baschet în Washington

– Niciodată n-ați apelat la extravaganțe? Niciodată bling-bling, conace, bolizi, aur?

– Contează cine ești tu cu adevărat. Hai să te întreb: cum aș fi arătat să vin eu din America și să am cea mai scumpă mașină sau să fiu plin de bijuterii? Ce mesaj dădeam? Nu vreau să fiu respectat prin ceea ce îmbrac sau port pe mine sau conduc. Dacă vrea cineva să mă respecte, să o facă după viața sportivă sau să mă aprecieze ca om.

6 sezoane a petrecut Ghiță Mureșan în NBA, la Washington Bullets (1993-1997) și la New Jersey Nets (1998-2000)

Sfatul lui “Big Ghiță” pentru tinerii sportivi

– Ce sfat le-ați da tinerilor care ajung superstaruri?

– Viața de sportiv e tare scurtă. Odată se termină, nu e pentru totdeauna. Când ești profesionist și-ți vine cecul o dată pe săptămână sau la două săptămâni, e fain, dar important e ceea ce faci când nu-ți mai vine cecul, când nu mai ai de unde să-ți vină bani.

– Vreun cadou de suflet din primii bani câștigați?

– N-am pus niciodată preț pe obiecte. Prietenul meu, financial adviser, îmi spunea în engleză și-n acea limbă sună mai bine, dar traducerea este asta: “Nu contează câte găini ai, ci câte ouă produc ele și ce faci cu ele!”. Ai priceput? Un om deștept, cu picioarele pe pământ, nu mănâncă găinile, ci ouăle lor. So, așa este și cu sportivii. În NBA, după ce se lasă, sportivii rămân fără bani în 5 ani, peste 80 la sută dintre ei. Nu contează câți bani faci, ci ce faci cu ei și ce faci după ce te lași!

Nimic nu e mai important decât educația. Arbitrul te poate suspenda, antrenorul te poate ține pe bancă. Dar nimeni, niciodată, nu îți poate lua diploma! Ghiță Mureșan

– Copiii dumneavoastră ce fac?

– Am doi băieți, 18 și 21 de ani. Înalți? Daaa, foarte înalți, 2,40-2,50 de metri. Stejari. Glumesc! Ha-ha-ha. George joacă la Georgetown Univesity, e în ultimul an, Victor e clasa a XII-a la liceu, ambii sunt în baschet. Sportul îl folosești pentru oportunități în viață. Dacă vor fi sportivi buni, OK. Dar pot fi doctori buni, aviatori buni, mecanici buni, pictori buni.

Ghiță Mureșan, în tinerețe. Acum, băieții îi calcă pe urme și fac baschet

– Ce sfat le dați?

– Să facă ce le place. Dar…

– Dar?

– Cea mai importantă este școala! Nimic nu e mai important decât educația. Poți să faci orice sport și o grămadă de bani, dar arbitrul te poate suspenda, antrenorul te poate ține pe bancă. Dar nimeni, niciodată, nu îți poate lua diploma! Sportul e doar o perioadă scurtă în viață, educația te face om!

– Asta, deși sunt mulți părinți care acceptă să lase educația copiilor lor la urmă în goana după bani…

– Sunt… cu capul. Nu trebuie. Educația e cea mai importantă, ea te susține toată viața. Eu, dacă ar fi să reiau viața încă o dată, m-aș concenta mai bine, mai mult pe educație decât pe sport. Goana după bani e nimic.

– Serios?

– Ai timp de sport, dar tu ai nevoie de școală, de educație. Doesnʼt matter (nu contează – n.r.) ce faci, dar învață. Orice. Ce-mi plăcea mie când eram copil? Nimic! D-aia îți zic. Nu-mi plăcea școala, nu eram focusat pe ea.

Ce înseamnă sportul pentru mine? E spectacol! Mă duc, mă așez pe scaun și privesc, așteptând o piesă reușită. Mă duc de drag, la multe sporturi, de la baschet, fotbal, masculin, feminin, fotbal american, baseball, hochei Ghiță Mureșan

Big Ghiță, despre cazul Caracal: „S-a stat, s-a ascultat, nimeni n-a făcut nimic”

Cazul crimelor de la Caracal l-a bulversat și pe fostul star NBA.

„Este foarte trist. Și mai zicem că suntem europeni. Citești în media că în fiecare săptămână mai dispare câte un copil. Și este un fel de dezinteres. Asta se vede, că există nepăsare față de aceste probleme reale, groaznice. Trebuia să moară un copil și nimeni nu știe cum să rezolve situația asta. În fiecare lună vedeai că dispar copiii și nimeni nu lua nici o măsură. Toți stăteau, citeau, auzeau, se făceau că nu înțeleg. Măi frate, sunt părinți care se plâng că le dispar copiii și nu-i bagă nimeni în seamă! În ce lume trăim? Ce face statul? Culmea e că oficialitățile sunt deranjate! Tot ce ne facem, ne facem cu mâna și cu gândirea noastră. Dacă noi nu luăm atitudine și nu schimbăm lucrurile, atunci se va uita și acest caz”.

