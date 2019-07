Frank Lampard, antrenor la Chelsea. Legenda clubului londonez a semnat pe trei ani

Lampard a jucat la Chelsea pe postul de mijlocaş timp de 13 ani, perioadă în care a câştigat în special trei titluri şi Liga Campionilor. Sezonul trecut, la prima sa experienţă ca antrenor, fostul internaţional englez a ratat ascensiunea în Premier League cu Derby County, pe care a dirijat-o până la barajul de promovare.

”Sunt extrem de mândru că revin la Chelsea ca antrenor principal, a declarat Lampard într-un comunicat. Toată lumea ştie cât de mult iubesc acest club şi istoria pe care am împărtăşit-o. Unica mea preocupare este acum să pregătesc echipa pentru sezonul ce vine”.

HES HOME! ?



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank