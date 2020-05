De Ciprian Iana,

Acest demers vine după ce UEFA a amânat desfășurarea Euro 2020 pentru anul viitor, în contextul pandemiei de coronavirus, astfel încât a fost nevoie ca orașele-gazdă să refacă documentele de garanție.

Cele 24 de scrisori stipulează condițiile în care se va desfășura EURO 2020 și asigură pe organizatorul UEFA că autoritățile țării-gazdă se angajează să creeze facilitățile necesare.

Astfel de scrisori au fost semnate de șefii portofoliilor de la următoarele ministere din România: Tineretului și Sportului, Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Dezvoltării și Administrației, Transporturilor, Finanțelor, Sănătății.

Totodată, o serie de autorități ale statului, precum Primăria Municipiului București, Compania Aeroporturi, ANAF, ANCOM, ANAD, ORDA, OSIM, au semnat garanții similare. Pe 15 aprilie 2020, Cabinetul Orban adoptase o Hotărâre de Guvern prin care s-a prelungit statutul de interes public și importanță națională al EURO 2020, până la încheierea acestuia.

“Sunt convins că eforturile guvernului României merită cu prisosință pentru că, astfel, în 2021, vom asista în România la un eveniment sportiv cu o grandoare pe care n-am avut-o după 1989 și, totodată, va fi o mare sărbătoare a fotbalului, o descătușare după ce vom fi trecut de pandemie”, a precizat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Turneul UEFA EURO 2020 își va păstra aceeași denumire și în anul 2021 și se va desfășura în perioada 11 iunie – 11 iulie. La acest moment, la București sunt repartizate patru meciuri, trei în grupa C și o optime de finală după cum urmează: 13 iunie, ora 19.00 (meci în grupa C), 17 iunie, ora 19.00 (meci în grupa C), 21 iunie, ora 19.00 (meci în grupa C) și 28 iunie, ora 22.00 (optime de finală).

Pentru a fi prezentă la EURO, România trebuie să câștige play-off-ul ce urmează a se desfășura în toamna anului 2020. Într-o primă partidă, tricolorii vor disputa semifinala barajului în Islanda.

În cazul unui succes, naționala noastră va juca pentru calificarea la turneul final cu Bulgaria sau Ungaria, tot în deplasare. Dacă ajunge la turneul final, România va juca în grupa C, cu două meciuri la București.

