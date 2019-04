„Scandalul lui Tamaș nu a afectat clubul. A afectat și defensiva mea. A făcut o greșeală, dar faptul că a stat închis șase zile a fost o traumă pentru el. Omul a slăbit 5-6 kilograme și sper că se va recupera și va învăța din asta. Nu a mâncat acolo. Sper să își revină repede. Gabriel este o persoană iubită atât de fani, cât și de club. Sper că se va întoarce într-o formă bună”, a declarat Sharon Mimer, antrenorul lui Hapoel Haifa, potrivit digisport.ro.

Gabriel Tamaș a fost reținut la începutul săptămânii trecute, când poliția israeliană l-a suprins șofând fără permis valabil, sub influența alcoolului și cu o viteză mult peste limita legală. Fundașul român a petrecut următoarele șase zile și nopți în spatele gratiilor, până ieri, când tribunalul a decis să-l elibereze sub control judiciar. În plus, fostului tricolor i s-a interzis să părăsească Israelul până la pronunțarea unei sentințe definitive.

FOTO: instagram.com/gabrieltamas

