Gala are loc chiar în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani, iar simbolistica este imposibil de ignorat: un eveniment construit de președintele american în jurul ideii de libertate, patriotism și spectacol american la scară uriașă.

Pentru această ocazie unică, UFC a construit o arenă specială de aproximativ 4.000 de locuri pe terenul Casei Albe. În centrul complexului este amplasat celebrul Octogon UFC, înconjurat de ecrane gigantice, lumini personalizate și o producție inspirată din culorile drapelului Statelor Unite.

Accesul va fi extrem de limitat: doar aproximativ 4.300 de persoane vor putea asista din interiorul arenei, într-un context de securitate fără precedent. În paralel, în zona Ellipse Park, aflată în apropierea Casei Albe, sunt așteptați între 75.000 și 100.000 de fani care vor urmări gratuit evenimentul pe ecrane uriașe.

Competiția poate fi urmărită în direct și în România, pe 15 iunie 2026, de la ora 3.00, exclusiv pe VOYO.

Eveniment de 60 de milioane de dolari

Potrivit estimărilor oficiale, UFC a investit aproximativ 60 de milioane de dolari în producția galei. Costurile includ construcția arenei temporare, infrastructura de securitate, producția TV și bursele luptătorilor.

Dana White, președintele UFC și unul dintre apropiații lui Donald Trump, a declarat că întreaga cheltuială este suportată de companie și că evenimentul va genera chiar pierderi financiare de aproximativ 30 de milioane de dolari. Cu toate acestea, oficialii UFC consideră Freedom 250 drept un moment istoric și una dintre cele mai importante oportunități de promovare din istoria organizației.

Până și gazonul emblematic al Casei Albe are de suferit: UFC a bugetat aproximativ 700.000 de dolari doar pentru refacerea suprafeței afectate de construcția arenei.

Cine luptă în gala Freedom 250

În cadrul galei Freedom 250, campionul neînvins Ilia Topuria își pune centura în joc împotriva deținătorului titlului interimar, Justin Gaethje.

Ilia Topuria vine după o ascensiune fulminantă și este considerat unul dintre cele mai complete talente ale noii generații. De cealaltă parte, Justin Gaethje rămâne sinonim cu spectacolul și războiul în cușcă, fiind unul dintre cei mai agresivi și iubiți luptători din UFC.

La același eveniment intră în ring și fostul campion Alex Pereira, pentru un duel exploziv cu francezul Ciryl Gane. Cu două dintre cele mai importante meciuri de titlu ale anului în aceeași gală, Freedom 250 promite să intre direct în cărțile de istorie ale UFC.

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