Gala are loc chiar în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani, iar simbolistica este imposibil de ignorat: un eveniment construit de președintele american în jurul ideii de libertate, patriotism și spectacol american la scară uriașă.

Pentru această ocazie unică, UFC a construit o arenă specială de aproximativ 4.000 de locuri pe terenul Casei Albe. În centrul complexului este amplasat celebrul Octogon UFC, înconjurat de ecrane gigantice, lumini personalizate și o producție inspirată din culorile drapelului Statelor Unite.

Ce se întâmplă la Casa Albă în timpul Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, de ziua lui Donald Trump. În ce s-au investit 60 de milioane de dolari

Accesul va fi extrem de limitat: doar aproximativ 4.300 de persoane vor putea asista din interiorul arenei, într-un context de securitate fără precedent. În paralel, în zona Ellipse Park, aflată în apropierea Casei Albe, sunt așteptați între 75.000 și 100.000 de fani care vor urmări gratuit evenimentul pe ecrane uriașe.

Competiția poate fi urmărită în direct și în România, pe 15 iunie 2026, de la ora 3.00, exclusiv pe VOYO.

Eveniment de 60 de milioane de dolari

Potrivit estimărilor oficiale, UFC a investit aproximativ 60 de milioane de dolari în producția galei. Costurile includ construcția arenei temporare, infrastructura de securitate, producția TV și bursele luptătorilor.

Dana White, președintele UFC și unul dintre apropiații lui Donald Trump, a declarat că întreaga cheltuială este suportată de companie și că evenimentul va genera chiar pierderi financiare de aproximativ 30 de milioane de dolari. Cu toate acestea, oficialii UFC consideră Freedom 250 drept un moment istoric și una dintre cele mai importante oportunități de promovare din istoria organizației.

Până și gazonul emblematic al Casei Albe are de suferit: UFC a bugetat aproximativ 700.000 de dolari doar pentru refacerea suprafeței afectate de construcția arenei.

Cine luptă în gala Freedom 250

În cadrul galei Freedom 250, campionul neînvins Ilia Topuria își pune centura în joc împotriva deținătorului titlului interimar, Justin Gaethje.

Ilia Topuria vine după o ascensiune fulminantă și este considerat unul dintre cele mai complete talente ale noii generații. De cealaltă parte, Justin Gaethje rămâne sinonim cu spectacolul și războiul în cușcă, fiind unul dintre cei mai agresivi și iubiți luptători din UFC.

La același eveniment intră în ring și fostul campion Alex Pereira, pentru un duel exploziv cu francezul Ciryl Gane. Cu două dintre cele mai importante meciuri de titlu ale anului în aceeași gală, Freedom 250 promite să intre direct în cărțile de istorie ale UFC.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Viva.ro
Breaking news! A tăcut cât a tăcut, dar acum s-a dezbrăcat de haina diplomației. Ce-a putut să spună Eugen Tomac despre Ilie Bolojan a creat unde de șoc în lumea politică. La asta chiar că nu se aștepta nimeni, iar reacțiile au fost de neimaginat
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Unica.ro
Cine este Dorin Mateiu, supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are, de fapt, afaceristul
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Preţurile din Los Angeles sunt ireale: ce poţi cumpăra la supermarket cu 100 de lei
GSP.RO
Preţurile din Los Angeles sunt ireale: ce poţi cumpăra la supermarket cu 100 de lei
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
GSP.RO
Toți o țin minte cu telefonul în decolteu, iar acum s-a întors după 16 ani! Larissa Riquelme, apariție de nerecunoscut la SUA - Paraguay
Parteneri
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
Libertateapentrufemei.ro
BREAKINK NEWS! Accident dramatic de avion în Antalya, cu 267 de pasageri la bord. Avionul a lovit...
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac anunță că va depune luni programul de guvernare în Parlament
Politică 13 iun.
Eugen Tomac anunță că va depune luni programul de guvernare în Parlament
Eugen Tomac promite că nu va majora taxele și impozitele dacă va fi votat premier: legea salarizării „nu poate fi trimisă în Parlament”
Politică 13 iun.
Eugen Tomac promite că nu va majora taxele și impozitele dacă va fi votat premier: legea salarizării „nu poate fi trimisă în Parlament”
Parteneri
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Adevarul.ro
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
Fanatik.ro
FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Loredana Groza a făcut spectacol la Cluj după gala TIFF. Nadia Comăneci, Simona Halep și Andreea Esca au urcat pe scenă alături de artistă
Stiri Mondene 13 iun.
Loredana Groza a făcut spectacol la Cluj după gala TIFF. Nadia Comăneci, Simona Halep și Andreea Esca au urcat pe scenă alături de artistă
De la „Insula Iubirii” la pupitrul Observator. Andreea Crăciun este noua prezentatoare meteo de la Antena 1
Stiri Mondene 13 iun.
De la „Insula Iubirii” la pupitrul Observator. Andreea Crăciun este noua prezentatoare meteo de la Antena 1
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Filmul morţii interlopului brăilean. Soția a sunat la 112 după ce barca s-a răsturnat în Dunăre
ObservatorNews.ro
Filmul morţii interlopului brăilean. Soția a sunat la 112 după ce barca s-a răsturnat în Dunăre
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
GSP.ro
Valentin Mihăilă și Ami s-au căsătorit » Imagini de la eveniment
Parteneri
La zece ani de la cazul Bodnariu: ce mai face familia care a inspirat filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu
Mediafax.ro
La zece ani de la cazul Bodnariu: ce mai face familia care a inspirat filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Se strică vremea! Furtuni cu tunete și fulgere la final de săptămână
Redactia.ro
Se strică vremea! Furtuni cu tunete și fulgere la final de săptămână
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea, desemnat prim ministru de Nicușor Dan
BREAKING NEWS
Politică 09:13
Eugen Tomac și-a depus mandatul. Adrian Veștea, desemnat prim ministru de Nicușor Dan
Eugen Tomac anunță că va depune luni programul de guvernare în Parlament
Politică 13 iun.
Eugen Tomac anunță că va depune luni programul de guvernare în Parlament
Parteneri
EXCLUSIV | Un gigant de pe piața jocurilor de noroc a cerut judecătorilor să suspende decizia de interzicere a sălilor de jocuri pe raza Iașului. Primarul; „Ne vom judeca”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un gigant de pe piața jocurilor de noroc a cerut judecătorilor să suspende decizia de interzicere a sălilor de jocuri pe raza Iașului. Primarul; „Ne vom judeca”
Cristi Borcea, declarație uimitoare despre femeia care i-a adus echilibru. Ce a scos la iveală despre Valentina Pelinel
Fanatik.ro
Cristi Borcea, declarație uimitoare despre femeia care i-a adus echilibru. Ce a scos la iveală despre Valentina Pelinel
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani