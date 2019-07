Gent – Viitorul

Gheorghe Hagi va conta pe portarii Arpad Tordai, Cătălin Cabuz, Valentin Cojocaru şi pe jucătorii de câmp Bogdan Ţîru, Sebastian Mladen, Radu Boboc, Paul Iacob, Marius Leca, Virgil Ghiţă, Steliano Filip, Vlad Achim, Andrei Artean, Bradley de Nooijer, Marco Dulca, Andrei Ciobanu, Najib Ammari, Lyes Houri, Alexandru Măţan, Eric de Oliveira, Denis Drăguş, George Ganea, Gabriel Iancu, Andreaş Calcan, Alexi Pitu.

Hagi a apărut la conferința de presă optimist. ”Suntem fericiți că jucăm din nou în Europa. Sperăm să o facem mai bine decât în urmă cu trei ani, pentru că am căpătat multă experiență. Suntem în formă, am început foarte bine sezonul. Va fi o dublă deschisă, pentru că ambele echipa joacă fotbal. Sper ca noi să trecem turul”, mărturisește managerul tehnic al Viitorului, care explică și ce ar însemna un rezultat pozitiv: „Noi jucăm fiecare meci la victorie!”

Gică Hagi: ”Voi trebuie să-l faceți mai bun pe Ianis”

Ziariștii belgieni sunt în continuare curioși în privința lui Ianis și vor să știe dacă ”Regele” a vorbit cu fiul său despre Gent: ”El trebuie să joace fotbal. Despre Gent, știu eu tot. Am stat cu el în ultimele trei zile. Am venit mai devreme, am fost la Supercupă, am vrut să simt pulsul fotbalului belgian. Ianis trebuie să se adapteze, este deja un nume cunoscut în Europa și a venit aici să-l faceți mai bun”.

Întâlnirea se încheie cu Hagi promițând că echipa sa va juca același fotbal spectaculos și va încerca să câștige. Apoi, antrenamentul oficial, desfășurat pe superba arenă din Gent, la o temperatură de peste 30 de grade. Dar momentul cu adevărat fierbinte vine joi seară.

Căpitanul Bogdan Țîru crede că Viitorul va arăta mult mai bine decât la precedentul duel cu Gent: ”Este altceva acum, am acumulat experiență, avem omogenitate și vrem să obținem un rezultat pozitiv. Am rămas datori pe plan european și ne dorim să demonstrăm că putem face față. Vrem să arătăm că echipa a evoluat. Va conta că avem cât de cât ritm, am adunat deja minute în meciurile oficiale, iar ei încă nu au început sezonul”.

Partida va fi arbitrată de macedoneanul Aleksandar Stavrev.

De ce nu se transmite meciul

Gsp.ro a aflat de ce partida nu este transmisă de nicio televiziune din România. ”Gent – Viitorul nu se vede la TV în România. TVR a renunțat la această transmisie cu două zile înainte de meci din motive de preț ridicat, 25.000 de euro + TVA. Din cauza timpului scurt de promovare a returului din 1 august, luat deja de TVR, nicio altă televiziune nu a preluat drepturile pentru turul de astăzi.

«Regele» nu va putea fi încurajat de fanii săi decât de la stadionul din Gent.

Noi ne întoarcem în timp și putem «vedea» meciul doar la Radio România Actualități”, a declarat Dana Iancu, deținătoarea unei agenții care cumpără drepturi TV.

Manşa secundă dintre FC Viitorul şi Gent va avea loc pe 1 august, la Ovidiu.

FC Viitorul, dacă va trece de Gent (Belgia), va da în turul 3 preliminar Europa League peste învingătoarea dintre AEK Larnaca (Cipru) și Levski Sofia (Bulgaria).



