George Țucudean, campion cu FCSB, Viitorul dar și cu echipa din Gruia, s-a săturat să tremure pentru trofeu până în ultimul meci al sezonului.

Tocmai de aceea, golgheterul la zi al Ligii 1 mărturisește că speră să primească medaliile de aur duminică, după jocul cu CSU Craiova, din penultima etapă.

” Toate titlurile mele sunt cucerite în ultima etapă, cu Viitorul, cu FCSB, anul trecut cu CFR, acum îmi doresc să câștigăm în penultima etapă. În meciurile importante, decisive, în care am jucat cel puțin o repriză, a ieșit bine pentru noi, sper să se întâmple așa și cu Craiova” – George Țucudean, atacant CFR Cluj.

Fotbalistul lui Dan Petrescu afirmă că nici o echipă nu a fost mai bună decât CFR în acest sezon și se mândrește cu faptul că formația ”vișinie” a trecut peste momentele grele și a demonstrat constanță și forță în joc.

” Noi am depins de noi tot campionatul, pe munca noastră am ajuns în fruntea clasamentului, nu ne-a interesat ce au făcut alții, am condus campionatul de la A la Z. Nu a fost nici o echipă mai bună decât noi, sigur noi suntem cea mai puternică echipă din campionat. Lumea vorbea de la începutul play-off-ului că vom fi campioni, dar noi nu ne-am culcat pe o ureche, am ajuns în ultimele etape cu aceeași diferență de puncte ca și la startul play-off-ului, iar asta dovedește că suntem o echipă unită și puternică. Am demonstrat devotament pentru fani, pentru colegii de echipă, ne-am dat viața unul pentru celălalt și cred că acest cuvânt – devotament – descrie cel mai bine ce ni s-a întâmplat în acest sezon” – George Țucudean, atacant CFR Cluj.

”Dacă nu ne concentrăm, pierdem tot ce am muncit un an”

Cum era de așteptat, presiunea este la cote mari în Gruia înainte de meciul care poate decide titlul. Clujenii nu se sperie însă și spun că sunt pregătiți să ia cel puțin un punct din disputa cu oltenii.

”Ar fi păcat să facem o prostie pe final. Ne-am dorit să dovedim că titlul câștigat sezonul trecut nu a fost o întâmplare și că suntem o echipă mare, așa că trebuie să batem Craiova și să terminăm din nou pe primul loc. Acum vine partea în care avem nevoie de cea mai multă energie – pentru meciul cu Craiova. Nu este nimic gata, trebuie să ne autodepășim, cum am făcut-o anul trecut cu Viitorul, în ultima etapă. Acum trebuie să arătăm că avem energie și că suntem devotați clubului. Dacă nu suntem concentrați, pierdem tot ce am muncit un an întreg” – George Țucudean, atacant CFR Cluj.

Strategia lui Dan Petrescu

Atacantul CFR-ului a dezvăluit și cum a reușit tehnicianul Dan Petrescu să potențeze agitația din jurul echipei într-o săptămână atât de importantă pentru club.

”Antrenorul nostru a încercat zilele acestea să detensioneze atmosfera, dar creierul nostru funcționeză și se acumulează încărcătură. Nu am putut să lăsăm deoparte gândurile și presiunea, dar când fluieră arbitrul startul jocului uităm de tot și ne concentrăm doar la ce avem de făcut pe teren” – George Țucudean, atacant CFR Cluj.

Ionuț Rada: ”Voi susține mereu CFR Cluj”

Fundașul oltean va trăi la intensitate maximă partida ”juveților” cu echipa din Gruia, cu care el a câștigat titlul în Liga 1.

Ionuț Rada are inima împărțită la meciul de mâine, dintre CFR Cluj și CSU Craiova, partidă care poate decide campioana acestui sezon.

În prezent jucător la Sănătatea Cluj, în Liga a treia, el a debutat în fotbalul mare la ”juveți”, dar cei mai frumoși și prolifici ani i-a petrecut în Gruia, acolo unde a atins cele mai înalte culmi de performanță.

”Îmi doresc ca CFR să câștige campionatul, iar Craiova să rămână pe locul trei, nu știu de ce rezultat este nevoie pentru ca ambele echipe să-și atingă obiectivele, dar asta este ceea ce vreau” – Ionuț Rada, campion al României cu CFR Cluj.

Fotbalistul în vârstă de 36 de ani mărturisește că va fi pe stadion la ultimul meci al clujenilor de pe teren propriu și recunoaște că inevitabil va fi invadat de amintiri.

”Am petrecut în Gruia ani frumoși, în care am avut rezultate atât pe plan intern, cât și internațional. Voi fi mereu suporterul CFR-ului, a fost o onoare pentru mine să joc la ei, mereu va rămâne acest club în inima mea. Primul meu titlu câștigat în România cu CFR, participările și golurile din Liga Campionilor, cele zece puncte făcute în această competiție și oamenii cu care am lucrat – toate acestea sunt amintiri pe care nu le voi uita niciodată” – Ionuț Rada, campion al României cu CFR Cluj.

Sfaturi pentru elevii lui Dan Petrescu

Rada știe ce înseamnă tensiunea și presiunea unui meci care-ți poate aduce titlul. Tocmai de aceea, fostul campion al CFR-ului le recunoaște meritele jucătorilor care au ajuns până în acest punct făcând față tuturor piedicilor întâmpinate pe parcursul sezonului.

”Dacă aș fi acum în vestiar cu băieții le-aș spune să facă fix ce au făcut până acum. Au gestionat foarte bine momentele dificile, deși au schimbat antrenorii au știut să treacă foarte bine prin și peste momentele grele” – Ionuț Rada, campion al României cu CFR Cluj.

Biletele la ”meciul de titlu” au fost puse în vânzare

Partida care-i poate face campioni pe ardeleni se dispută mâine, în Gruia, de la ora 21.00. Tichetele pentru jocul cu CSU Craiova au fost puse deja în vânzare online (accesând site-ul https://www.bilete.ro/cfr-1907-cluj-universitatea-craiova), dar și la Stadionul CFR. Casele de bilete de la arenă sunt deschise astăzi până la 18.00, iar mâine începând cu ora 11 până la fluierul de start al meciului.