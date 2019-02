Povestea trebuie spusă nealterat, până la capăt, chiar dacă poate naște regrete. Hagi este prezentat de alde Gâia cu o promisiune nerespectată. Noi am luat casa la a treia mână. Am plătit 35.000 de lei la vremea aia pe casă'. Hagi a răscumpărat locația, la dorințele mamei sale, dornică să moară în casa de care era legată sufletește. A fost ultima dorință a dânsei. Peste câteva luni, s-a și îmbolnăvit și a murit. N-a apucat să se mute în casă'. Kirața Hagi a murit în februarie 1999, la 66 de ani. La un an și jumătate distanță, a decedat și soțul său, Iancu Hagi.