Gică Hagi l-a luat la rost pe Adi Mihalcea. Nici în barajul cu Slovenia, ”Țăranul” nu i-a fost de folos ”Regelui”.

Ieșirea ”Regelui” la adresa selecționerului Cosmin Contra i-a țintit și pe ”secunzii” acestuia, Adrian Mihalcea și Ionel Tersinio Ganea.

Mihalcea este cel pe care Hagi l-a aruncat în luptă, în seara ploioasă de 14 noiembrie 2001, când tricolorii au ratat calificare la CM 2002. Atunci, au impresionat lacrimile lui Contra, care a și marcat în poarta Sloveniei. Câteva zile mai apoi, Hagi a demisionat de la cârma tricolorilor, deranjat că a fost lăsat singur în vestiar de președintele Mircea Sandu.

România – Slovenia 1-1, 14 noiembrie 2001.

Au marcat: Contra 65/Rudonja 55

România: Lobonţ – Contra, Gh. Popescu, Miu (79 Mihalcea), Chivu – Ghioane (59 Pancu), Sabău, D. Munteanu, Ad. Ilie – Mutu (59 Ganea), M. Niculae. Antrenor: Gheorghe Hagi

”Voi înțelegeți fotbal”?

În tur, la Ljubljana, Slovenia s-a impus cu 2-1, astfel că Rudonja și ceilalți băieți ai lui Katanec au mers la turneul final din Japonia și Coreea de Sud.

”Băi, băieţilor, Gane, Mihalcea, voi înţelegeţi fotbal? Voi aţi câştigat ceva? Ce vedeţi când vă trimite Contra?”, i-a urecheat, aseară, Hagi pe Mihalcea și pe Gane.

”Nu comentez ce a spus Hagi, cel mai în măsură să o facă este Cosmin Contra”, a fost poziția defensivă a fostului atacant dinamovist Mihalcea, contactat de ”Libertatea”.

“Am văzut ce a spus Gică Hagi la conferinţa de presă. E treaba lui şi eu nu vreau să intru în polemici cu el, să ne bălăcărim prin presă. Eu am vrut să dau continuitate la echipa naţională pentru meciurile din Liga Naţiunilor, de aceea, pe postul lui Ianis Hagi, i-am convocat pe Stanciu şi pe Budescu, care erau la lot, care au jucat, care au avut rezultate. Budescu e cel mai bun număr 10 din România, a jucat bine la echipa naţională. Stanciu joacă, e cel mai bun la echipa lui de club, în Cehia.

Din punctul meu de vedere, ca antrenor, cei doi sunt în acest moment peste Ianis Hagi. El este în atenţia noastră, l-am monitorizat mereu. A avut evoluţii foarte bune la început, când a revenit la Viitorul, dar a avut şi unele prestaţii mai puţin reuşite în unele partide. Noi îl urmărim şi poate oricând să ajungă la echipa naţională, chiar şi acum, dacă s-ar întâmpla ceva cu un jucător”, a declarat Contra pentru GSP.ro.

”Dacă ştie el cine e în spatele meu şi cine mă influenţează, să spună, să aducă probe. Dar el ştie foarte bine cum sunt eu. Am fost coechipieri la echipa naţională, el a fost şi antrenorul meu la echipa naţională, cred că avem o relaţie foarte bună. Totdeauna am spus că Gică Hagi este un exemplu pentru ceea ce face pentru viitorul fotbalului românesc, i-am luat mereu apărarea, niciodată nu am zis un cuvânt rău despre Gică Hagi.

Și, brusc, un atac aşa, furibund, la adresa mea, nici nu ştiu de unde a venit. Aşa am gândit eu în legătură cu Ianis Hagi în acest moment. El este foarte bine monitorzat aici, la noi. Am făcut şedinţă cu tot stafful, am analizat evoluţiile lui Ianis, Budescu şi Stanciu şi am vrut să dăm continuitate. Atâta tot. A fost alegerea mea. Nu înseamnă că Ianis Hagi nu are viitor la echipa naţională dacă va evolua foarte bine

