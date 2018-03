Gică Hagi, la PSG! ”Credeți că e imposibil? Este normal!”.

După ce a devenit campion al României cu FC Viitorul, Gică Hagi este tentat să încerce să lucreze ca antrenor la un club puternic din Europa.

Pe lista ”Regelui” se află și puternicul club francez Paris Saint Germain, care tocmai a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a fost eliminat de deținătoarea toofeului, Real Madrid.

”Credeţi că e imposibil sau ce? Este normal. Am fost acolo, ştiu cu ce se mănâncă (n.r. – Hagi a fost antrenor și la Galatasaray Istanbul), ştiu ce înseamnă presiunea, îmi place presiunea. Dacă se va întâmpla acest lucru, soluţii pentru antrenori la Viitorul sunt multe. Eu, cel puţin, am multe soluţii”, a declarat Gică Hagi la Telekom Sport.

Gică Hagi: ”Vreau să mă duc pe drumul meu”

Fostul mare internațional a adăugat: ”Am ajuns la un nivel destul de bun ca să mă duc la înalta performanţă, ca să mă duelez cu cei puternici. Vreau să mă duc pe drumul meu. Am aspiraţii foarte mare, am stat opt ani, am luat-o de jos, am făcut o muncă titanică şi acum, uşor-uşor vreau să mă duc şi eu la nivelul meu, acela la care am fost înainte, unde am muncit, unde am jucat. În România, mai mult decât să faci o echipă campioană cu o medie de vârstă de 21 de ani şi 4 ani… ce poţi să faci mai mult? Este un lucru normal al vieţii, trebuie să-mi caut o provocare importantă”