Gigi Becali, despre meciul FCSB – Lazio: ”Sper că Dumnezeu a hotărât cel mai bine pentru mine”

Gigi Becali, despre meciul FCSB – Lazio. FCSB va înfrunta puternica formație italiană Lazio Roma, la care joacă românul Ștefan Radu, în șaisprezecimile de finală ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate luni la Nyon.

Finanțatorul FCSB a organizat o conferință de presă imediat după tragerea la sorți.

”Avem atacanți care pot marca împotriva oricărei echipe. Cu puțin noroc putem elimina Lazio. Acum, cum o vrea Dumnezeu! Adversarul… e un adversar puternic. Vizavi de ce s-a vehiculat, domnule, că dacă ar fi fost cap de serie am fi fost mai norocoși, eu merg, știți, pe mâna Lui Dumnezeu, cum vrea El e mai bine pentru mine. În primă fază Dumnezeu a hotărât, primul meci îl jucăm acasă, foarte important pentru noi să jucăm acasă. Al doilea lucru că a fost bine așa, am câștigat cu Botoșani, e foarte important pentru noi, așa am stabilit, mai important e campionatul”, a spus Gigi Becali.

„Acum vedem dacă a fost bine, dacă ne calificăm sau nu cu Lazio, vedem dacă a fost bine sau nu. Eu sper că Dumnezeu a ales bine pentru mine. Din punctul meu de vedere gândesc așa. Eu gândesc ce vrea Dumnezeu să hotărască pentru mine. Vedem și dacă mai departe ne va da biruință. Toată baza o pun în puterea lui Dumnezeu. Eu așa gândesc. Așa sunt șansele mai mici, dar cineva poate să fie mai puternic decât Dumnezeu, poate fi Arsenal sau Milan mai puternice decât Dumnezeu?”, a mai spus patronul de la FCSB.

Vicecampioana României, care nu a fost cap de serie la tragerea la sorți, va juca prima manșă la București, pe Arena Națională, în data de 15 februarie, iar returul va avea loc pe Stadio Olimpico, în data de 22 februarie.

Cele două formații se vor înfrunta în premieră în cupele europene.

FCSB s-a clasat pe locul al doilea în Grupa G a competiției, după Viktoria Plzen, cu 10 puncte, în timp ce Lazio a câștigat Grupa K, având 13 puncte.

Lazio ocupă locul 5 în Serie A după 16 etape, cu 32 de puncte, dar având două jocuri mai puțin.

