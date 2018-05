“Titlul s-a pierdut, nu s-a câștigat. A câștigat echipa mai puternică, mai valoroasă, mai tare. Eu sunt responsabil pentru disciplină. Din cauza lui Alibec am permis niște lucruri la echipă. Vociferări la antrenamente, că iar facem astea, că iar facem astea. Nu dăm vina pe Alibec, că nu e Alibec vinovat. CFR e echipa mai puternică, trebuie să recunoaștem. Ca dovadă, au jucat cu Viitorul și au bătut. Când trebuie să bată, bat. Am avut 4 meciuri cu ei și în niciunul nu am condus. Echipa mai bună a câștigat campionat, asta e concluzia mea. Și azi s-a văzut asta. Noi nici astăzi n-am condus clar, puteau să ne marcheze un gol. Noi nu avem joc elaborat, posesie. Nu pasăm nimic, nu avem posesia cum trebuie să o avem, jucători cu frică. Niciodată nu am jucat atât de prost. Dică rămâne, dar vor pleca jucători. Bine că l-am văzut pe Cristi Tănase, ca să-mi dau seama că nu mai poate. Teixeira vreau să-l mai țin un an. Uite, poți să-l compari pe Abang cu Alibec sau cu Gnohere”, a declarat Gigi Becali, la DigiSport.

”Ce pot să zic? Aşteptăm anul viitor. Speram la mai mult de la Viitorul, dar asta e. Trebuia noi să fim la mâna noastră. Noi am pierdut titlul, cu un egal la Iaşi altfel erau lucrurile. Un sezon dificil pentru mine. Am schimbat echipa, sper ca anul viitor să fie mai bine”, a afirmat atacantul Florinel Coman.

”Am câştigat azi, dar a învins şi CFR şi a luat titlul. Nu ştiu dacă a meritat mai mult, dar asta e. E dificil pentru noi, nu am câştigat nimic sezonul ăsta. E foarte greu. Am fost pe primul loc şi trebuia să fi rămas acolo. La Iaşi s-a pierdut campionatul, păcat. Mie mi se încheie contractul, acum mă gândesc la vacanţă. După aceea, mai vedem. O să analizez ce oferte am”, a spus Filipe Teixeira.

