„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o să vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet”, a spus Gigi Becali, vineri, 14 octombrie, pentru prosport.ro.

El a precizat că nu se va mai consulta cu managerul general Mihai Stoica și că s-a săturat de explicații după eșecuri.

„Nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem, tată, nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor”, a adăugat Becali.

Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei. Gigi Becali, patron FCSB:

Patronul FCSB a spus de mai multe ori în ultimii ani că intenționează să se retragă, ultima oară în luna martie.

Anunțul lui Gigi Becali vine în contextul în care FCSB a pierdut pe teren propriu cu Silkeborg, scor 0-5, joi, 13 octombrie, în grupele Conference League, iar săptămâna trecută, în Danemarca, scorul a fost tot 5-0 pentru Silkeborg. În campionat, echipa antrenată de Nicolae Dică este pe locul 12 din 16, cu numai 3 victorii în 11 etape.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Playtech.ro ȘOC! Arma care poate distruge Rusia într-o singură zi. Este cea mai mare teamă a lui Putin în război

Viva.ro Sergiu Nicolaescu era mai mare decât ea cu 47 de ani, iar la înmormântare ea a fost criticată și numită Văduva Albă. Cum arată acum Dana Nicolaescu, văduva regizorului

Observatornews.ro Primii români care au găsit "soluţia" pentru a scăpa de facturile la energie. Ce au pus în interiorul contoarelor pentru a nu mai fi taxaţi

Știrileprotv.ro Momentul sfâșietor în care o mamă îi cântă copilului ei înainte ca el să moară. Băiatul a fost înjunghiat mortal VIDEO

FANATIK.RO Cinci zodii dau lovitura în luna noiembrie. Taurii sunt în culmea fericirii

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 14 octombrie 2022. Balanțelor li se potrivește energia acestei zile, mai ales invitația la discuții oneste și relaxate pe orice subiect

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm