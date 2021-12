„După ce am văzut aseară, am avut sentimentul, nu am mai trăit niciodată acest sentiment. Eu dacă nu pot să fac faţă în cupele europene mă las de fotbal. Eu nu vreau să bag banii familiei în cupele europene, că nu sunt idiot. Luaţi voi, mă, banii şi jucaţi-vă. Nu, că nu sunt idiot şi nici arab. Cum să dai banii tăi la nişte jucători care bagă mingea în poartă?”, a spus Gigi Becali, conform news.ro.

„Şi pentru că nu sunt cretin, faptul că ne-a dominat Sepsi, înseamnă că în cupele europene nu pot să fac faţă şi nu pot să fac bani. Nu mă las de fotbal, dar va fi un altfel de strategie. Eu bani nu mai risc deloc”, a adăugat el.

Becali le-a cerut lui Budescu și Keșeru să își rezilieze contractul cu FCSB

Patronul FCSB a anunțat că a vorbit cu Constantin Budescu și cu Claudiu Keșeru termenii încheierii contractului.

Am vorbit cu Budescu şi i-am spus «bă, spune-mi ce bani vrei, ca să încheiem». O să discutăm şi cu Keşeru ca să încheiem și cu el. Gigi Becali, patron FCSB:

„Nu vreau să mă cert cu Budescu. Clar nu o să mai joace la noi. Dar este un salariu mare. Vreau să restrâng. Am luat banii pe Man şi Moruţan, mai pot să trăiesc doi ani. Dar, la revedere, eu bani de la mine din buzunar nu mai bag. Vând tot, tot ce e de vânzare vând imediat”, a mai afirmat Becali.

FCSB a remizat, scor 0-0, în meciul disputat duminică, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a XX-a a Ligii 1, ultima din 2021. Echipa bucureşteană a terminat anul pe locul 2, la zece puncte de liderul CFR Cluj.

