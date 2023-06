Ciclistul Gino Mäder, resuscitat și dus la spital cu elicopterul, după ce a căzut într-o prăpastie, la 100 km/ h, pe o coborâre din Turul Elveției

Potrivit comunicatului organizatorilor, accidentul care a implicat doi rutieri s-a petrecut la kilometrul 197 al cursei, pe coborârea Albula, iar medicul de competiție a sosit la fața locului la două minute.

Dacă Magnus Sheffield, 21 de ani, de la Ineos, era conștient și a fost dus la spitalul Samedan cu vânătăi și comoție cerebrală, Gino Mäder zăcea nemișcat în apă, într-o râpă.

„A fost resuscitat imediat și apoi transportat la unitatea medicală din Chur de un elicopter-ambulanță. Circumstanțele accidentului sunt investigate”, au transmis organizatorii Tour de Suisse.

Official Statement from TdS Organisation regarding the crashes of @maedergino and @MagnusSheffield

