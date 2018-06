„Nu-i plac jucătorii africani. Poate că noi, africanii, nu suntem tratați ca și restul jucătorilor”, a spus Yaya Toure, jucătorul ivorian în vârstă de 38 de ani, care s-a despărțit de Manchester City după o perioadă de opt ani. Cei doi au lucrat și la FC Barcelona.

Guardiola a fost acuzat de rasism! „Și alți jucători ai Barcelonei se întrebau același lucru!”

„A fost nemilos cu mine. Credeți că s-ar fi întâmplat la fel dacă era vorba de Iniesta? Mi-am pus întrebări dacă nu cumva era din cauza culorii mele. Nu sunt singurul. Și alți jucători ai Barcelonei se întreabă același lucru”, a spus ivorianul.

„Am încercat să-l înțeleg și să întreb și alți antrenori despre situația mea și despre condiția mea. Atunci când am realizat că eram la fel de bun sau chiar mai bun atât la antrenamente, cât și în meciuri, în comparație cu alți jucători mai tineri, am înțeles că nu era vorba despre o problemă fizică.

Nu știu de ce, dar am impresia că Guardiola era gelos, încât m-a luat ca pe un rival. Am impresia că Pep a făcut tot posibilul să-mi saboteze ultimul an la City”, a explicat Toure.

„E prea mic. Nu va admite niciodată că nu îi plac jucătorii africani. Dar în ziua în care voi vedea cinci ca mine în primul 11, promit că o să-i trimit un tort”, a încheiat jucătorul din Coasta de Fildeș.

