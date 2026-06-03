Chirii tot mai mari, în Spania

Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor InfoJobs și Fotocasa, în 2025 efortul financiar necesar pentru închirierea unei locuințe în Spania a atins un nivel record. Astfel, 50% din salariul mediu brut este alocat chiriei, comparativ cu 47% în 2024 și cu doar 38% în 2019.

Creșterea costurilor locuințelor a depășit din nou majorările salariale. În timp ce salariile anunțate au crescut cu doar 1% în ultimul an, prețurile chiriilor au urcat cu 6,9%, până la 14,21 de euro pe metru pătrat pe lună.

Luând ca reper o locuință de 80 de metri pătrați, chiria medie anuală a ajuns la 13.642 de euro. În același timp, salariul mediu brut național este de 27.336 de euro pe an, ceea ce înseamnă că jumătate din venituri sunt consumate de plata chiriei.

La începutul anului trecut, datele oficiale indicau exact 609.270 de cetățeni români înregistrați cu rezidență oficială în Spania prin Padrón Municipal. Românii reprezintă în prezent a treia cea mai mare comunitate de străini din această țară, fiind depășiți doar de marocani și de columbieni.

Madrid și Catalonia, cele mai afectate regiuni

La nivelul comunităților autonome, Madrid ocupă primul loc în clasamentul efortului financiar necesar pentru plata chiriei. Aici, costul locuinței reprezintă 71% din salariul brut. Foarte aproape se află Catalonia, cu 70%.

Clasamentul este completat de Insulele Baleare (64%), Țara Bascilor (58%) și Insulele Canare (56%), regiuni în care accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru angajați.

La polul opus se află Extremadura (29%) și Castilla-La Mancha (32%), singurele zone unde presiunea este relativ mai redusă, deși depășește în continuare nivelurile recomandate la nivel internațional.

Barcelona, provincia unde chiria consumă trei sferturi din salariu

Diferențele sunt și mai mari atunci când analiza este făcută la nivel provincial. Barcelona este provincia în care închirierea unei locuințe necesită cel mai mare efort financiar, chiria absorbind 76% din salariul mediu brut.

Pe următoarele locuri se află Madrid (72%), Insulele Baleare (64%), Vizcaya (61%), precum și Las Palmas și Guipúzcoa, ambele cu câte 57%.

În schimb, cele mai accesibile provincii sunt Jaén (23%), Teruel (25%), Cáceres (27%) și Ciudad Real (28%).

„Adevărată urgență locativă”

Reprezentanții pieței imobiliare consideră că situația a ajuns la un nivel critic. María Matos, directoarea departamentului de cercetare și purtătoarea de cuvânt a Fotocasa, avertizează că alocarea a jumătate din salariu pentru plata chiriei reprezintă o situație de „adevărată urgență locativă”, deoarece este cu 20 de puncte procentuale peste nivelurile recomandate.

La rândul său, InfoJobs atrage atenția asupra decalajului tot mai mare dintre evoluția salariilor și creșterea costurilor locuințelor. Deși salariul brut anual anunțat a crescut cu 276 de euro față de anul precedent, această majorare nu reușește să compenseze scumpirea accelerată a chiriilor.

Specialiștii avertizează că fenomenul afectează capacitatea de economisire a populației, limitează mobilitatea forței de muncă și amână decizii importante de viață, precum părăsirea locuinței părinților sau întemeierea unei familii.

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