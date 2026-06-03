Dacă cea mai ieftină benzina standard se vinde azi cu 9,62 de lei/l, cea mai ieftină motorină costă 9,53 de lei/l.

Cât costă benzina în București, miercuri, 3 iunie 2026

În București, benzina standard pornește miercuri, de la 9,62 de lei/l, același preț menținut încă de vineri, și se găsește la stațiile Petrom.

Cât costă un litru de benzină și motorină, miercuri, 3 iunie 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

Socar menține costurile încă de joi, astfel că benzina se găsește la aceste stații cu 9,64 de lei/l.

Și Rompetrol stagnează și vinde carburantului mierduri, 3 iunie 2026, cu 9,68, cât era încă de vineri.

La fel este și la stațiile OMV, unde carburantul se vinde cu tot 9,68 de lei/l, preț constant de joi.

Același preț este și la MOL, de 9,68de lei/l, atât cât era și vinerea trecută.

De asemenea, stațiile Lukoil nu au schimbat prețurile și vând carburantul tot cu 9,68 de lei/l, prețul de ieri.

Raportat pe orașe, benzina se vinde miercuri, 3 iunie 2026, cu minimul din București, de 9,62 de lei/l, același preț menținut încă de vineri, în Timișoara, Iași și Constanța. Mai ieftin este carburantul în Cluj-Napoca, la prețul de 9,49 de lei/l, cost rămas constant de vineri.

Cât costă motorina în București miercuri, 3 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se găsește în București, miercuri, 3 iunie 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, preț constant de luni, și este la stațiile Petrom.

Socar, de asemenea, menține prețul motorinei standard, astfel că o vinde cu 9,54 de lei/l, preț neschimbat de sâmbătă.

Și Rompetrol a menținut prețul de 9,59 de lei/l, același din ziua precedentă.

La OMV, costul motorinei este neschimbat de vineri, iar carburantul se vinde azi tot cu 9,59 de lei/l.

Stațiile MOL mențin și ele prețul combustibilului de ieri, astfel că îl vinde miercuri, 3 iunie, cu 9,59 de lei/l.

Tendința se menține și la Lukoil, care vinde motorina la același cost, de 9,59 de lei, prețul din ziua precedentă.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri, 3 iunie 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, preț menținut de luni, în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,49 de lei/l, prețul de luni.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți miercuri, 3 iunie 2026

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard este miercuri, 3 iunie 2026, la prețul de 8,93 de lei/l, același preț care se menține de luni, și se găsește la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița.

Cea mai ieftină motorină standard costă azi 9,49 de lei/l, la fel ca în ziua precedentă, și poate fi cumpărată de la stația Petrolium din Reghin, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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