„Reptilele lui Dracula”: prima grădină zoologică privată

Situată în Fundătura Hărmanului, la Duplex 2, în Brașov, expoziția atrage deja numeroși vizitatori dornici să descopere specii rare și să afle mai multe despre lumea fascinantă a reptilelor, potrivit Bună Ziua Brașov.

Printre atracțiile principale se numără vipera din insulele Komodo, singurul șarpe albastru din lume, șarpele de porumb fără solzi supranumit „Morcovel”, Tegu (cea mai mare șopârlă din America) , dar și scorpioni, tarantule și pârși africani.

Unul dintre elementele care diferențiază această grădină zoologică de alte expoziții este posibilitatea ca vizitatorii să interacționeze cu o parte dintre animale, însă doar sub supravegherea proprietarului, Mircea Barbu.

„Vizitarea e sigură. În mare parte sunt animalele puse în terarii și o mare parte dintre animale sunt destul de blânde, adică se poate și interacționa cu ele. Nu poți interacționa cu animale veninoase. Nu este recomandat și în niciun caz nu se va întâmpla. Restul de 70%, care nu sunt veninoase, orice șarpe, orice șopârlă, orice animal cu care interacționezi fără să induci stres, fără să ai o problemă, fără să-l lovești, cu timpul va deveni docil sau va fi OK să pui mâna pe el”, explică Mircea Barbu.

Pasiunea pentru animale exotice

Proprietarul expoziției și-a descoperit pasiunea pentru reptile încă din copilărie și, în ultimii 13 ani, a investit constant în dezvoltarea colecției sale.

Exemplarele provin din Germania, Ungaria și Franța, iar doar o parte dintre acestea sunt expuse publicului.

Povestea a început cu două iguane cumpărate în urmă cu aproximativ 15 ani.

„Am achiziționat de la un băiat două iguane cu tot cu terarii de la el. După doi ani de zile, când am schimbat școala, am intrat la liceu, m-am întâlnit cu profesorul meu de desen, care mi-a arătat că are și el tarantule. Am luat și tarantule de la el și de acolo am intrat în lumea asta care era pe forumuri și pe bloguri atunci. Am cunoscut din ce în ce mai mulți oameni datorită curiozității mele și dorinței de a avea cât mai multe informații și a avea cât mai multe specii pe care le puteam ține, pentru că nu orice specie o poți ține în captivitate”, povestește Mircea Barbu.

Potrivit acestuia, investițiile făcute de-a lungul anilor se ridică la câteva zeci de mii de euro, pasiunea transformându-se treptat într-un mod de viață.

Program și tarife pentru vizitatori

Expoziția poate primi simultan aproximativ 30 de persoane, fiecare vizită fiind însoțită de explicații și prezentări oferite chiar de proprietar.

Prețul unui bilet este de 35 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii.

Programul de vizitare este de marți până vineri între orele 14:00 și 21:00, iar în weekend între 10:00 și 21:00. Lunea, expoziția este închisă.

Noua atracție din Brașov oferă publicului o experiență educativă și interactivă rar întâlnită în România, aducând mai aproape de vizitatori unele dintre cele mai spectaculoase reptile și animale exotice din lume.