„Un sportiv din lotul naţional de juniori şi tineret a fost testat pozitiv. Luni au fost făcute testele şi tot luni au venit rezultatele. Odată primit rezultatul la teste, am anunţat imediat autorităţile statului şi împreună cu administratorii complexului de la Hotel Sport am luat toate măsurile ce se impuneau. Am urmărit cu stricteţe instrucţiunile Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), cu izolare, autoizolare şi toate celelalte lucruri. Acum este în derulare o anchetă epidemiologică”, a declarat secretarul general al Federaţiei Române de Haltere, Alexandru Pădure.

„Sportivul în cauză este internat, de ieri, la Spitalul ‘Matei Balş’. Se simte foarte bine, are un tonus excelent. Este asimptomatic, pentru că i s-a făcut tot protocolul cu temperatura şi restul testelor şi nu a prezentat nici cel mai mic simptom”. Alexandru Pădure , secretar general al Federaţiei Române de Haltere:

Alexandru Pădure a menţionat că niciun alt component al lotului de juniori-tineret nu prezintă simptome de coronavirus.

„Lotul naţional de seniori este la Snagov, în cantonament, acolo nu am avut niciun fel de probleme. Am îndeplinit toate măsurile de distanţare, de monitorizare, de triaj epidemiologic şi aşa mai departe”, a adăugat acesta.

Șase sportivi români au COVID-19

Halterofilul de la lotul naţional de juniori-tineret ridică la şase numărul cazurilor de coronavirus din sportul românesc, după cele cinci de la fotbal.

La 11 iunie, la prima testare efectuată cu o zi înaintea reluării Ligii I, au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu COVID-19, unul la un angajat al clubului Dinamo şi două la FC Botoşani, medicul echipei şi un jucător, ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor două formaţii şi deschiderea unor anchete epidemiologice de către Direcţiile de Sănătate Publică.

Ulterior, doi fotbalişti ai echipei din Liga a II-a Concordia Chiajna, Andrei Marc (27 ani) şi Ionuţ Biceanu (26 ani), au fost şi ei depistaţi pozitiv la COVID-19.

