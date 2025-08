În jurul orei 21.00, David Popovici a aterizat pe aeroportul din Otopeni, unde a fost așteptat de aproximativ 50 de persoane și de mai mulți jurnaliști.

Hanoracul purtat de David Popovici

Până să ajungă în fața fanilor și presei, dublul campion mondial la înot a făcut poze cu polițiștii de frontieră. Imaginile au ajuns pe contul oficial de Facebook al Ministerului Afacerilor Interne.

În poze, David Popovici apare îmbrăcat lejer, cu hanoracul său gri a atras atenția. E vorba despre un hanorac în valoare de 89 de euro, 451 de lei, de la Carhartt, o companie americană de îmbrăcăminte fondată în 1889. Campionul poartă modelul Pepe Be Nice. Are și un mesaj special, cu un câine fioros și unul blând: „Fii drăguț cu mine, te rog”.

Înainte să ajungă în fața presei, pare că David Popovici a renunțat la hanorac și la șapcă, a apărut cu un tricou și cu hanoracul de la echipamentul oficial al României. Are chiar și steagul pe piept.

Declarațiile făcute de David Popovici

Campionul mondial la 100 și 200 de metri liber David Popovici a fost primit cu aplauze. Acesta a respins zvonurile că se gândește la retragere și s-a declarat mândru de el și de forța de care a dat dovadă atunci când s-a aflat în bazin sau când a avut îndoieli în privința participării la CM.

„A fost o întreagă experienţă, un concurs pentru mine revelator, în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Cât mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească de astfel de momente, deşi pare un tabu”, a spus Popovici.

Acesta a vorbit și despre frica resimțită înainte de concurs și de blocajul psihic: „Tot anul a fost unul plin de provocări, dificil în care mi-a fost greu să-mi găsesc motivația după cel mai mare succes al meu la Paris. Acum, acea presiune de a câștiga medalii parcă s-a ridicat și mi-a revenit bucuria aceea din copilărie de a înota și concura”.

El a acuzat decidenții politici că nu acordă importanța cuvenită sportului. În opinia lui, aceste investiții în sport ar îndemna tinerii să facă mai mult sport și am avea o populație mai sănătoasă.

David Popovici a explicat şi de ce nu a vrut să fie primit la Salonul Oficial al aeroportului: „Nu am vrut la salonul oficial, am organizat un salon neoficial care ne place mult mai mult. Este un pic prea oficial salonul oficial. Prefer o sosire la care să aibă acces şi oamenii care se întâmplă să aştepte pe cineva iubit”.

