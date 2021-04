„Ibra de Băicoi”. Luptătorul Bogdan Stoica s-a apucat de fotbal și trage pentru promovare. Fente a la Ronaldo și călcâie ca Ibrahimovic

Peste Ploiești tocmai se rupeau norii. „Vin, cum să nu vin, nu mă sperie pe mine ploaia!”, spune Bogdan, care se afla pe drum spre Băicoi, orășelul prahovean aflat la 12 kilometri de reședința de județ, pentru meciul cu Tricolorul Breaza.

După ce sezonul trecut a jucat în Giurgiu, la Argeșul Mihăilești și Dunărea, Bogdan Stoica s-a legitimat zilele trecute la Petrolul Băicoi și e principala atracție a duelului în patru pentru accederea în barajul de promovare în L3. Mai ales că ia totul în serios.

Campionul de kickboxing a debutat în urmă cu aproape două săptămâni, însă echipa sa a făcut doar 0-0. „Antrenorul mi-a zis că am alergat prea mult, din dreapta în stânga, și n-am fost limpede în fața porții. Mi-a zis să fiu mai cerebral”, explica Bogdan înainte de meci. Are grijă să spună că nu comentează deciziile și nu se bagă peste antrenor, „doar sunt sportiv de performanță, știu și eu cum e”.

Printre livezile de meri și echipamente hidraulice

Revenim la meciul cu Breaza. Decorul de la Băicoi e pitoresc. Stadionul dintre livezile de meri e încă în picioare, deși bucăți de zid din gard au dispărut, iar tribunele par din Epoca de piatră. Tabela e de dat la fier vechi. Miroase, totuși, a iarbă udă și asta e bine. Ringul verde e denivelat, dar se poate juca.

Câțiva ultrași ai „lupilor negri” din Băicoi au scrijelit mesaje pe tabla tribunei: „Așa cum ploaia nu poate șterge mesajul ăsta, nimeni și nimic nu te poate șterge din inima mea”. Petrolul a jucat în Divizia C neîntrerupt între 1977 și 1990. Pe vremuri, echipa era sprijinită de Petrom și de FSH. Nu, nu Fotbal Second Hand, ci Fabrica de Subansamble Hidraulice!

„Mamă, ăsta doar dacă se uită la ei și fug toți din teren”, se aude de undeva din zona vestiarelor.

Ca la război: luptător de kickboxing, combatantul din Irak, fiul antrenorului de box

Ploaia s-a oprit și arbitrul Andrei Moroiță dă startul. „Moro” e fiul unui cunoscut antrenor de box, la Petrolul Băicoi joacă un luptător K1, iar cei din Breaza îl au pe Marius Vișan, 41 de ani, director-antrenor-jucător, fost combatant în teatrul de operațiuni militare din Irak, ca soldat al Forței de menținere a păcii.

Se anunța război, dar a fost un meci calm, ca soarele care de bine ce apăruse se și pregătea să se ducă la culcare.

Băicoienii au făcut repede 2-0, ambele goluri create de Bogdan Stoica. La primul a reușit o recuperare, la al doilea a oferit assist-ul, cu călcâiul.

Bogdan Stoica a dat o pasă de gol în meciul cu Breaza

Bogdan a alergat, a venit și în defensivă, a luat și un „galben”, după ce a tăvălit un adversar. A fost schimbat în minutul 65.

În timp ce acorda interviuri pe marginea terenului, echipa sa a marcat două goluri. S-a terminat 4-1 și obiectivul de a prinde barajul de promovare în L3 capătă contur.

De la Ronaldo, brazilianul, la „călcâiele” suedezului Ibrahimovic

„Cât o să am timp, vin să joc”, a spus Bogdan la final. Echipa se reunește la centrul terenului, „după multă muncă și un efort extraordinar”, cum spune Stoica.

Întrebat dacă s-a uitat urât la adversari, Bogdan zice că, din contră, a râs cu fundașii rivali. Până și arbitrul a fost tolerant, iertându-l de un avertisment după ce lovise mingea după fluierul judecătorului.

„Îmi place să joc în față, am mult spațiu, alerg, îmi pot pune viteza în valoare. Când m-am dus eu la fotbal, la 8-9 ani, favoritul meu era Ronaldo, brazilianul. În meciul de azi, am copiat execuțiile cu călcâiul de la Ibrahimovic. Mă bucur că am dat pasă decisivă. O să vină și golurile”, se amuză Bogdan, fost junior la Sportul și la Steaua.

Fotbalistul ideal? Combinație între talentul lui Messi și munca lui Cristiano Ronaldo. Bogdan Stoica

„Am crescut cu Steaua lui Becali”

„Am jucat cam până la 14 ani, apoi m-am dus la kickboxing, unde am făcut carieră. Dar dragostea dintâi nu se uită”, povestește Stoica.

„Eu am copilărit în Ghencea și am crescut cu Steaua lui Becali. Nu vreau să intru în nicio polemică, dar pentru mine FCSB e Steaua”, punctează puternicul luptător. „La Steaua l-am avut antrenor pe Lajos Sătmăreanu. Și la Sportul, și la Steaua eram mijlocaș dreapta, acum sunt atacant. La 14 ani am renunțat la fotbal, la 16 m-am apucat de kickboxing”, rememorează Bogdan Stoica.

Bogdan Stoica a semnat în acest an un contract cu una dintre cele mai puternice promoții din lume, ONE Championship. „Aștept primul meci. Sunt nerăbdător să lupt, acolo este miza, acolo unde este munca mea”, spune sportivul. În cariera lui, Bogdan Stoica a disputat 64 de meciuri și a câștigat 52 dintre ele, 37 prin KO.

Prietenii încă n-au dat drumul glumelor cu „Băicoi”. „Dar mai au timp. Transferul a fost prea din scurt”, râde „Bad Boy”.

Din tribună, cei câțiva invitați vorbesc deja despre „Ibra de Băicoi”. Nu e nici o glumă.



