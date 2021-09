S-a întâmplat în timpul unei partide de fotbal dintr-o ligă de amatori din Chile, înaintea unei lovituri libere care urma să fie executată din preajma careului mare.

Patrupedul a pătruns pe teren neobservat de nimeni, apoi a ocolit „zidul”, trecând mai întâi și prin spatele arbitrului.

Lovitura liberă a fost executată destul de slab, dar câinele a intervenit și a deviat balonul cu spinarea în poartă, păcălindu-l pe portar.

This is the insane moment a dog scores the winning goal at a match in Chile ? pic.twitter.com/UwlGoL0Kzh