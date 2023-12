„Barcelona îl urmărește pe tânărul fundaș central român de 1,91 metri de la Genoa. Fotbalistul aparține lui Juventus și este împrumutat echipei genoveze. Clauza sa de reziliere este de 30 de milioane de euro. Clubul îl consideră pe Drăgușin un nou Araujo”, a scris Sport.es.

De fapt, fotbalistul care impresionat cu prestațiile sale solide în tricoul celor de la Genoa a fost transferat definitiv de la Juventus în această vară, în schimbul a 5,5 milioane de euro, scrie sport.ro.

Radu Drăgușin și-a câștigat și postul de titular indiscutabil în naționala României, fiind o piesă de bază în campania de calificare la Euro 2024.

La Genoa, Drăgușin a strâns 19 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă, în acest sezon. Potrivit site-urilor de specialitate, are o cotă de piață de 10 milioane de euro.

Înainte de a ajunge la Genoa, Drăgușin a mai evoluat la Juventus, Sampdoria și Salernitana.

