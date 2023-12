În urma rezultatelor obținute în preliminarii, naționalele participante au fost împărțite în 4 urne valorice. Tragerea la sorți va începe cu prima urnă, iar fiecărei echipe extrase îi va fi alocat, tot prin tragere la sorți, o poziție în respectiva grupă, pentru stabilirea programului.

Germania, gazdă, va ocupa prima poziție în grupa A, în timp ce ultimele 3 echipe care vor obține biletele pentru Euro 2024, în urma play-off-ului din martie 2024, vor fi în urna a patra.

O grupă de evitat ar fi cu Franța, Olanda și Italia, în timp ce una accesibilă pare, la prima vedere, cea cu Belgia, Slovenia și câștigătoarea de pe ruta C a barajului, Georgia, Luxemburg, Grecia și Kazahstan.

La Euro 2024 se vor califica în optimile de finală primele două clasate și 4 dintre cele mai bune locuri 3, din cele 6 grupe. Practic, o victorie ar putea fi suficientă pentru a merge în faza eliminatorie, iar 4 puncte aproape că garantează prezența între primele 16.

Semifinalele play-off-ului se vor juca pe 21 martie 2024, iar finalele – pe 26 martie 2024.

România s-a calificat la Campionatul European de fotbal după o pauză de 8 ani.

„Tricolorii” antrenați de Edward Iordănescu au câștigat grupa de calificare E, de pe primul loc, cu victorii în ultimele două partide, 2-1 cu Israel, în Ungaria, 1-0 cu Elveția, la București, pe Arena Națională.

