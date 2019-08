Interviu cu Laurențiu Brănescu, portarul scoțieniilor de la Kilmarnock: “Mă uit la Steaua și la Dinamo și mă minunez. Zici că Botoșaniul și Iașiul se bat la titlu”﻿

De Mihai Toma,

Kilmarnock e cel mai vechi club din Scoția și primul club profesionist de aici. 150 de ani de istorie, titlu cucerit în 1965, Cupe adjudecate în 1920, 1929 și 1997, plus o Cupă a Ligii, în 2012. La echipa din Ayrshire, 30 kilometri de Glasgow, s-a transferat portarul român Laurențiu Brănescu, 25 de ani.



Gruparea care are pe siglă două veverițe, dar și mesajul lui Confidemus, “Ai încredere în tine”, în latină, a avut un sezon incredibil anul trecut, locul 3, iar acum visează tot la ținte înalte. Interviul cu goalkeeperul vâlcean a început pe soare, cu o ședință foto la stadion, și s-a terminat pe o ploaie torențială. Așa e în Scoția! În fiecare zi!

– Laurențiu, două meciuri cu ghinion, în primele două etape, gol în minutul 90 de la Rangers, 1-2, 0-2 la Hamilton din două faze simple. Cum e startul ăsta?

– Nu este ușor, sunt mulți jucători noi, antrenorul e nou. Echipa a avut un sezon precedent bun, cu loc 3 și calificare în Europa League. S-a văzut totuși lipsa de experiență, nu am avut parcurs lung. În campionat e clar, ne trebuie puncte. Am avut două meciuri grele. Rangers e echipă mare, precum Celtic. Cu puțin noroc, puteam scoate un rezultat pozitiv.

– Contra lui Glasgow Rangers ai fost declarat cel mai bun jucător al echipei tale.

– Da, a fost foarte important să joc bine la debut. Capăt încredere, primesc încredere, e liniște, e foarte bine așa. Sper să începem să câștigăm și puncte.

Limba fotbalului

– Ce obiective sunt?

– Să prindem Top 6, în primă fază. E același sistem, cu play-off și play-out, ca în România, dar nu se înjumătățesc punctele. În ultimii ani, echipa a fost mereu sus. Suntem încrezători, avem jucători de calitate, urmează să ne mai omogenizăm și vor veni și rezultatele. Evident, ne interesează și Cupa, și Cupa Ligii. Vom vedea.

– Tu ești un globe-trotter. Ai jucat în Italia, în Cipru, în Croația, în Lituania… Cum te-ai acomodat?

– Nu e problemă pentru mine, vorbesc 4 limbi străine fluent, mă adaptez oriunde. Fotbalistic vorbind, am fost ghinionist, m-am accidentat în momentele cele mai bune. Dar de fiecare dată m-am întors mai puternic. Aici e mediu propice, eu zic că-mi va fi foarte bine.

Lăsați tinerii să plece în străinătate, nu mai au ce să arate în Liga 1!

– Ce zici de performanța naționalei U21? Semifinală de turneu final…

– Și eu am jucat două Europene, la U19 și U17, e ceva senzațional, unic. Cu U21 au fost calificări ratate, însă ce-au făcut băieții acum a fost incredibil. Pe de altă parte, uite că au dificultăți să-și găsească echipe. Deși a făcut un turneu final excelent, Manea nu are echipă, Pușcaș abia și-a găsit, în Anglia, Pașcanu trebuie să facă pasul cel mare și să joace la seniori. Mie îmi place Florinel Coman, vine tare din urmă. L-am văzut mai serios, are calitate, scoate ușor om din joc, sper să prindă un transfer în străinătate, mai ales că am văzut că are oferte. Coman și alții sunt jucători care nu mai au ce demonstra în România. Am fost și eu în țară, știu cum e, ajungi la un fel de blazare. Driblezi unul-doi-trei jucători, e ușor, dau gol etapă de etapă. Trebuie să plece afară, să se călească.

L-a vrut fostul secund al lui Conte de la Juve

– E presiune pe tine la Kilmarnock? Presa scoțiană a scris multe texte despre tine, că ai venit de la Juventus, că ești prieten cu Buffon.

– Da, este puțină presiune. Clubul ia mulți fotbaliști cu împrumut de la alte echipe, iar eu vin de la un club mare. Pe mine m-a vrut antrenorul principal de la Kilmarnock, Angelo Alession, a fost secundul lui Conte la Juventus, mă cunoștea. Acum trebuie să ne ajutăm, și el e la început de drum, primul mandat de principal.

– Ce contract mai ai cu Juventus?

– Am semnat contract până în 2021. Vreau să fac un sezon bun și fie să revin în Italia, fie să găsesc un contract mai bun.

Vâlcea e cu… handbalul

– Vâlcea te vinde la Juve pe 450.000 de euro, acum nu mai există…

– Da, nu mai avem fotbal. Când mă duc la stadion, zici că toți copiii sunt în vacanță, nu mai e nimeni. E păcat, e stadion frumos în Zăvoi, cu nocturnă și tabelă ar fi o arenă cum sunt puține în țară. Îmi pare rău de ce e acasă. Am înțeles că se vrea construirea unui nou stadion, de 15.000 de locuri, sper să apară, de la zero, și o echipă care să ajungă măcar în liga a doua. Sincer, la Vâlcea, lumea trăiește pentru handbal, e cel mai iubit sport. Și eu mergeam la meciuri, am fost la finala de Champions, a fost o experiență frumoasă.

– Ce zici de FCSB și de Dinamo?

– O, da! Mă uit și mă minunez. Sunt lucruri bune și mai puțin bune în Liga 1. Steaua și Dinamo nu au rezultate. La Steaua, echipa se concentrează pe Europa, nu ar trebui criticați, în ultimii ani, Gigi Becali a băgat bani serioși și nu s-au câștigat trofee. Nu e ușor să dai bani de la tine atâta timp. La Dinamo, nu e liniște, e o situație mai particulară, îmi pare rău. Încă mai au timp să revină, nu cred că se pune problema retrogradării. Echipe care îmi plac: FC Botoșani și, în special, Poli Iași.

Trebuia să facem ceva, am rămas în urmă

– Ce spui de regula U21 în Liga 1?

– Am lăudat-o, însă a contribuit într-o măsură mică. Sunt mulți tineri trecuți pe la academia lui Hagi, formați în străinătate… a contribuit, a creat. Pe de altă parte, nu e ușor nici pentru cei cu experiență, se pierd locuri în primul 11. Oricum, trebuie să facem ceva să creștem, că am rămas în urmă.