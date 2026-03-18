Suporterul „tricolorilor” a cerut scuze și spune că a achiziționat invitațiile de pe OLX.

„Vreau să clarific o situație legată de invitațiile la meciul de baraj România – Turcia pe care le-am pus la vânzare în acest grup. Am achiziționat aceste invitații de la o persoană care mi-a spus că lucrează la FRF și că invitațiile sunt oficiale”, a explicat fanul.

„Din păcate, după ce am încercat să revând câteva dintre ele (pentru că prietenii pentru care le cumpărasem nu mai pot ajunge la meci), dar am fost contactat de cineva din cadrul FRF care mi-a transmis că aceste invitații nu sunt emise de federație și sunt, cel mai probabil, false”, a continuat utilizatorul Alex Alex.

Nu am știut acest lucru în momentul în care le-am cumpărat sau când le-am oferit mai departe. Îmi pare sincer rău pentru situația creată și îmi cer scuze tuturor celor care au fost implicați

„Regret neplăcerile create”

Îmi asum responsabilitatea pentru această situație și regret sincer neplăcerile create. De asemenea, voi face demersurile necesare pentru a reclama persoana care mi le-a vândut inițial”, a mai spus el.

„Când ai cerut 150 € pe un bilet nu știai ca e țeapă? A stai… ai vrut și tu să dai țeapă”, a comentat cineva la postare. „Am luat și eu legătura cu el la momentul respectiv, l-am mirosit repede”, a scris altcineva.

Meciul Turcia – România din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 se va desfășura într-o singură manșă, pe 26 martie, la Istanbul. Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în manșă unică, tot în deplasare, pe 31 martie.

Biletele pentru fanii români, epuizate în 20 de secunde

Pentru acest meci, fanii români au primit 2.130 de bilete din partea turcilor. FRF le-a scos la vânzare vineri, 6 februarie, la ora 12.00, și în doar 20 de secunde s-au epuizat.

Ulterior, FRF a transmis că „inițial, Federația Turcă de Fotbal a alocat 1.900 de bilete pentru suporterii români, reținând diferența până la 2.130 din considerente de siguranță. FRF a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA și, în urma demersurilor făcute, a obținut cota corectă de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete”.

Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare simultan și s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde. În momentul lansării vânzării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul acestora a crescut la peste 5.000. Fiecare comandă a putut conține maximum 4 bilete.

FRF: Recomandăm ferm evitarea platformelor de re-sale și a altor site-uri neoficiale

„Dorim să subliniem foarte clar că nu există niciun parteneriat cu nicio agenție de turism, iar niciunul dintre bilete nu a fost distribuit către acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudență și să se asigure că vor beneficia de condiții de siguranță la meci, întrucât eventualele bilete achiziționate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români”, a mai menționat FRF.

Recomandăm ferm evitarea platformelor de re-sale și a altor site-uri neoficiale. Biletele sunt securizate, personalizate și pot fi urmărite, fiind emise pe numele persoanei care le-a comandat. În situația în care se dovedește specula, există posibilitatea anulării biletelor.

Pe de altă parte, FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români.

Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci. Suporterii români pot încerca să achiziționeze bilete și în acest mod, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, condiții care nu au fost deocamdată comunicate oficial.

Pentru susţinătorii români au fost alocate 2.130 de bilete, disponibile în Peluza Nord a stadionului Beșiktaș Park, la preţul de 145 de lei (27 de euro) pe bilet.

Și turcii se tem de fraudă

După ce, pe internet au început să apară bilete scoase la vânzare, mesajul federației din Turcia a fost unul clar, în contextul în care instituția nici măcar nu s-a apucat să le comercializeze.

„Toate informațiile cu privire la biletele pentru meciuri noastre de acasă sunt pe www.tff.org. Tichetele pentru partida cu România nu s-au pus încă în vânzare. Cu toate acestea, au fost bilete care s-au vândut pe diferite site-uri și platforme. Noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru cei care au cumpărat de pe canale care nu sunt oficiale”, a transmis federația de la Istanbul.

„În momentul în care biletele vor fi puse în vânzare, informațiile vor fi afișate pe site-ul oficial. Vă rugăm să nu cumpărați înainte pentru a evita astfel posibile tentative de fraudă”, a fost comunicatul turcilor postat pe site-ul oficial, semnat de președintele forului, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE