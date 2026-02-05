Partida dintre România şi Turcia va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19.00, pe stadionul „Beşiktaş Park» din Istanbul. Pentru susţinătorii români au fost alocate 2.130 de bilete, disponibile în Peluza Nord, la preţul de 145 RON (27 de euro) pe bilet.

Fiecare comandă poate include maximum 4 bilete, care vor fi personalizate cu numele şi datele de identificare ale cumpărătorilor. Accesul pe stadion va fi permis doar pe baza unui bilet valid, indiferent de vârstă.

Conform procedurii comunicate de FRF, după înregistrarea comenzilor, informaţiile cumpărătorilor vor fi transmise Federaţiei de Fotbal din Turcia pentru personalizarea biletelor. După aproximativ 5 zile, acestea vor fi returnate către FRF, care, începând cu 13 martie, le va distribui online prin intermediul platformei Bilete.ro.

Pentru a ajunge la Campionatul Mondial, naţionala României trebuie să învingă mai întâi Turcia în deplasare, pe 26 martie, şi ulterior câştigătoarea confruntării Slovacia – Kosovo, programată pentru 31 martie, tot în deplasare. Dacă îşi asigură biletele la turneul final, tricolorii vor evolua în faza grupelor împotriva echipelor SUA, Paraguay şi Australia.

