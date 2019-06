Ion Țiriac vrea să fie președinte FRT doar șase luni! ”Nu poate să-și ia jucăriile și să plece”

Din cauza vârstei, dar și a afacerilor care nu-i dau pace, cel mai bogat român, conform topului Forbes, pune și o condiție: vrea un mandat ”scurt” la șefia FRT de doar o jumătate de an!

”Eu nu fac jocuri de putere. Nu cunosc alegătorii și n-am fost la niciunul ca să fac campanie electorală. Mă duc în fața acestor oameni, le spun ce pot face în 6 luni. Să se aleagă și 4 vicepreședinți, care să facă treabă. Să tragă căruța. Iar ăla care nu trage, a doua zi iese afară!”, a anunțat Ion Țiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Acesta a adăugat: ” Am atâtea de făcut încât nu am cum să dedic mai mult timp. Mi-e imposibil! Dar eu sper ca în 6 luni să fac ce am făcut cu Comitetul Olimpic până la Olimpiada de la Sydney”.

Acest ”termen redus” de șefie la FRT pe care l-a anunțat Ion Țiriac l-a făcut pe Mihai Rusu să iasă la atac.

”Un mandat de președinte FRT pentru doar șase luni nu este statutar, iar Comisia Electorală ar trebui să-I respingă candidatura lui Ion Țiriac. În plus, vorbim despre un candidat cu mandate ”comprimat” care nici nu cunoaște electorii!”, a declarat, pentru Libertatea, actualul analist sportiv.

Fostul tenismen stabilit în Germania a adăugat: ”Mandatul de președinte FRT e pe patru ani, nu pentru șase luni. Nu poate să-și ia jucăriile și să plece după o jumătate de an!”.

De asemenea, Mihai Rusu s-a arătat interesat cum va rezolva Ion Țiriac, dacă va fi ales președinte, ”descărcarea financiară” a FRT din perioada 2013-2019, cine va plăti eventualele daune materiale pentru cele ”40 de procese” pe care Federație le are și care va fi statutul ”grădinițelor de tenis” pe care omul de afaceri a anunțat că vrea să le realizeze în mandatul său.

”Dacă tot este un apostol al moralității, Ion Țiriac trebuie să vorbească și cu Marius Vecerdea, pentru a vedea care sunt problemele ridicate de opoziție, să explice motivul dezafilierii FRT și să afle dacă Federația a avut aviz de participare la Fed Cup din partea MTS”, a conchis, pentru Libertatea, Mihai Rusu.

