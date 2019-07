Marți, 16 iulie 2019, 08:18

Invitat la „Acces Direct”, Ionuţ Atodiresei, în vârstă de 37 de ani, a anunţat că nu mai există loc de întoarcere.

„Emoţiile vor fi mari, deoarece voi lupta în faţa alor mei. Cred că vine şi bunica, în premieră. Are 85 de ani. Va fi ultima mea luptă. Am şi eu o vârstă. Voi continua să mă antrenez pentru mine, dar nu voi mai intra în ring. Am o academie şi voi pregăti elevii mei să ajungă la un nivel cât mai înalt. Chiar şi în această gală, am doi luptători. Va fi un spectacol cu adevărat impresionant”, a declarat Ionuţ Atodiresei, la „Acces Direct”., potrivit Spynews.

