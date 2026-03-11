„Având în vedere că acest regim corupt (din SUA – n.r.) l-a asasinat pe liderul nostru, în niciun caz nu putem participa la Cupa Mondială. (…) Ne-au impus două războaie în decurs de opt sau nouă luni şi au ucis şi martirizat mii de oameni din poporul nostru”, a declarat ministrul la televiziunea de stat din Iran.

Ministrul iranian a făcut această declarație la scurt timp după ce șeful FIFA, Gianni Infantino, a subliniat că președintele american Donald Trump i-a transmis că Iranul este „binevenit” la Cupă Mondială 2026, în pofida războiului în curs din Orientul Mijlociu.

Calificat la Campionatul Mondial de fotbal, Iranul a fost tras la sorți în grupa G, împreună cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Echipa națională de fotbal a Iranului ar trebui să joace toate meciurile din grupă în Statele Unite, la Inglewood, cu Noua Zeelandă pe 15 iunie și Belgia pe 21 iunie, precum și la Seattle, cu Egipt pe 26 iunie.

Recent, selecționata feminină de fotbal a Iranului a intrat în centrul unui scandal după ce jucătoarele nu au cântat imnul național înaintea primului lor meci de la Cupa Asiei, împotriva Coreei de Sud. Numite „trădătoare”, șapte jucătoare au acceptat oferta de a primi vize umanitare din partea Australiei, dar una dintre ele s-a răzgândit în ultimul moment.