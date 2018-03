Italia, etapa 27. Runda derby-urilor. Mâine avem Lazio – Juventus și Napoli – AS Roma. Duminică e AC Milan – Inter Milano.

Runda a 27-a din campionatul italian este cea mai ofertantă, propunând iubitorilor fotbalului trei derby-uri de mare tradiție.

Lazio, echipa de pe locul 3, formația cu cel mai bun atac din Serie A, o va întâlni acasă pe Juventus Torino, gruparea de pe locul al doilea. „Bătrâna Doamnă” a avut coșmaruri cu Lazio în acest sezon. A pierdut Supercupa (scor 2-3), dar și pe propriul teren, în tur, scor 1-2.

Napoli are un avans de 4 puncte, dar și 1 meci în plus față de Juventus. Dacă o va învinge pe AS Roma, iar Juventus se împiedică pe „Olimpico”, formația lui Maurizio Sarri se poate distanța.

Duminică seară avem alt regal. AC Milan, echipa renăscută sub comanda lui Gennaro Gattuso, va primi „acasă” replica rivalei Inter Milano.

AC Milan tocmai s-a calificat în finala Cupei Italiei și are un moral excelent.

Programul rundei

SÂMBĂTĂ

Ora 16.00

SPAL – Bologna 1-0 VIDEO

Ora 19.00

Lazio – Juventus 0-1 VIDEO

Ștefan Radu a fost titular la gruparea din Roma. A decis Dybala, 90+3.

Ora 21.45

Napoli – AS Roma 1-2 / LIVE

Vlad Chiricheș nu joacă la gazde.

DUMINICĂ

Ora 13.30

Genoa – Cagliari

Ora 16.00

AC Torino – Crotone

Udinese – Fiorentina

Benevento – Verona

Atalanta – Sampdoria

Chievo – Sassuolo

Ora 21.45

AC Milan – Inter Milano

