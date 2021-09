„Norocul meu a fost că mi s-a rupt pagaia în serii. Nu existau vâsle de carbon ca acum, toate erau din lemn. Pe vremea aia trebuia să te prezinți la start și cu o pagaie de rezervă. Dacă ți se întâmpla ceva în primii 25 de metri, ridicai vâsla deasupra capului, se oprea cursa și o reluai cu pagaia de rezervă. La mine s-a rupt în 2-3 metri, la a doua lovitură. Am ridicat-o deasupra capului, dar arbitrii n-au văzut. Sau cred că nici n-au vrut să vadă”, își amintea Ivan Patzaichin în 2019, pentru Gazeta Sporturilor.

„Cu pagaia ruptă, cu un ciot am continuat! Știam că primii trei se duceau în semifinale, iar următorii trei, în recalificări. Toată speranța mea era să ajung la linia de sosire. Să nu ies din culoar sau să mă răstorn. Ăia își făcuseră și dușurile până când am ajuns eu!”, mai povestea regretatul sportiv.

Toată lumea mă aplauda ca la atletism, când te chinui! Eu vâsleam cu un ciot! Până la urmă am ajuns, a fost totul în regulă la controlul tehnic, dar în buletinul oficial mă puseseră ca abandon! Ei îmi știau valoarea și au zis că nu am cum să vin așa în urmă… Mă trecuseră abandonat! Dar am făcut contestație și m-au primit în recalificări. Din momentul ăla am câștigat recalificări, semifinală, finală!

