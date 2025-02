Campionatul Mondial de hochei pe gheață la Sfântu Gheorghe, cea mai tare competiție sportivă a anului în România. „Le-am spus despre Dracula, dacă e nevoie, îi ducem cu trenulețul la berărie”

Vor o medalie

„Campionatul Mondial este cel mai mare eveniment sportiv al anului în țară, un prilej extraordinar de a populariza această disciplină. Hocheiul nu este doar un sport, ci un mod de viață. De altfel, obiectivul nostru este să atragem cât mai mulți tineri către hochei, iar cluburile sunt esențiale pentru dezvoltarea lui. În plan internațional, ne dorim ca hocheiul românesc să rămână cât mai aproape de primele 20 de echipe din lume. Acum, suntem pe 23”, a declarat Nagy Attila-Ferenc, președintele FRHG, fost portar de hochei, într-o conferință de presă.

Obiectivul nostru este ca echipa să fie pregătită în aşa fel încât să avem rezultate bune, cel puţin să rămânem în grupa valorică a doua, şi dacă am putea să câştigăm o medalie cred că ar fi un succes răsunător. Sută la sută ne bazăm pe contribuţia publicului.

48 de ani de la „miracolul” românesc

Una dintre ideile șefului FRHG este de a invita gloriile care au participat la CM 1977 la Sf. Gheorghe pentru a dat lovitura de start a celor 15 partide și, în această idee, să creeze un „Hall al Fame” al hocheiului românesc.

În 1977, s-a înfăptuit „miracolul pe gheață” românesc. Echipa regretatului Nelu Ionescu a învins atunci SUA, formația profesioniștilor americani (5-4). Sunt în viață Eduard Pană, Marian Pisaru, Dezideriu Varga, Sandor Gall, George Justinian, Dumitru Axinte, Laszlșo Solyom, Florea Zgâncă, Elod Antal, Ioan Gheorghiu, Contantin Nistor, Ion Ioniță, Tiberiu Mikloș, Doru Moroșan, Adrian Olenici și Valerian Netedu.

Recomandări Tezaur de 500 de monede din aur și argint şi o brățară dacică furate de la muzeul din Drobeta-Turnu Severin. Dosar cu „autor necunoscut”

Retrogradați din cauza vodcii

Totuși, la finele turneului de la Viena, „tricolorii” au retrogradat.

„N-am rămas în grupa A din cauza arbitrilor, un olandez ne-a anulat două goluri valabile cu RFG. Am pierdut cu 2-3. Am avut și o problemă: cu toată paza mea, cu toată poliția mea, n-am reușit sa am grijă de toți jucătorii. La austrieci, era afacere să duci votcă, luai 10 șilingi pe ea. Toți erau burdușiți în trenul cu care am plecat la Mondial. Nu prea le-a mers vânzarea și, în seara dinaintea meciului, au dat-o gata pe toată. Portarii erau campioni, stăteau și în aceeași cameră. Iar Netedu îl învățase și pe Huțan să bea”.

„Cu americanii, am fost formidabili, extraordinari, norocoși”, povestea antrenorul s-a stins în 2022).

România, la Mondialul de la Viena, din 1977

Cât costă biletele

În prima etapă a vânzării biletele de la CM de la Sf. Gheorghe, pe site-ul Federației Internaționale de Hochei pe Gheață – https://www.iihf.com/en/events/2025/wmia – vor fi disponibile două tipuri de abonamente: categoria I – 500 lei, categoria II – 350 lei.

Recomandări Donald Trump se întâlneşte cu Vladimir Putin în Arabia Saudită și intenționează să se ducă în Rusia | VIDEO

În următoarea fază, în luna martie, vor putea fi achiziționate și bilete individuale: 100 lei pentru fiecare dintre meciurile României și câte 25 lei pentru celelalte partide.

Suporterii străini pot achiziționa un abonament pentru cele cinci meciuri ale echipei favorite la prețul de 400 lei.

Se estimează că la cele 15 meciuri ar putea asista peste 20.000 de spectatori, fiind disponibile câte 2.000 de locuri per meci, sub formă de bilete sau abonamente.

Patinoarul din orașul covăsnean, de lângă arena se fotbal, a fost inaugurat în decembrie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Între timp, s-a organizat Final 4-ul Cupei României și jucat două meciuri amicale între naționalele României și Ucrainei (1-3,. 3-2).

Probleme cu… berea

„În momentul de față avem această problemă cu Legea 4, pentru că, orice sponsor ai aduce, nu ai voie cu bere în interiorul arenei. Deocamdată suporterii englezii nu au aflat acest lucru, că nu au voie să bei bere, dar îi vom duce cu trenulețul până la o berărie! Încercăm să schimbăm însă această legislație. Ne-am bucura dacă am reușit să o modificăm cu ocazia acestui Mondial”, a spus, mai în glumă, mai în serios, Miklos Ervin, membru în Biroul Federal și președintele echipei Haromszeki Agyusok din Sf. Gheorghe.

Recomandări Volodimir Zelenski, discuție telefonică de o oră cu Donald Trump. „Sunt recunoscător, m-a informat despre detaliile conversației cu Putin”

Avem în plan și organizarea unor circuite turistice în Covasna și în Harghita. Ca să-i atragem le-am vorbit și despre castelul lui Dracula!

Țiriac nu se bagă!

România a ratat organizarea unui Campionat Mondial din cauza faptului că, deși se garantase reconstrucția patinoarului Mihai Flamaropol din București, acesta n-a fost gata și Federația Internațională a mutat turneul la Ljubljana, în Slovenia.

Din 2012, arena Flamaropol e închisă, a început reconstrucția, dar aceasta e abandonată. Nici președintele Federației nu știe prea multe despre situația complicată a patinoarului. Între timp, s-a construit un patinoar în cartierul Berceni, e gata cel de la Tg. Mureș, se extinde și modernizează arena de hochei din Galați și au început lucrările la cel de 47 de milioane de euro de la Sf. Gheorghe.

„Domnul Țiriac a jucat hochei, a făcut un patinoar la Otopeni, a creat condiții pentru grupe de juniori, rezultatele se văd la naționale, dar, momentan, nu este interesat să mai investească”, a afirmat șeful FRHG, Nagy Attila-Ferenc.

Buget de 700.000 de euro

Bugetul pentru turneul de Campionat Mondial este de 700.000 de euro, sumă care inclus inclusiv montarea suprafeței de gheață în sala multifuncțională.

„Finanțarea provine din mai multe surse. Astfel, o treime este asigurată de către Federația Internațională de Hochei pe Gheață, o treime de către autoritățile locale, restul venind din partea Agenției Naționale pentru Sport, din vânzarea biletelor și de la sponsori”, a explicat secretarul general al FRHG, Benedek Árpád Csaba.

Secretarul general Benedek Árpád, președintele Csaba Nagy Attila-Ferenc și Miklos Ervin, membru în Biroul Federal FRHG

Canadianul Williams și cehul Valchar debutează pentru România la un Mondial. Avem doi ruși în lot

Echipa națională s-a reunit, la începutul lunii februarie, pentru un stagiu de pregătire la Sfântu Gheorghe.. Pentru această acțiune, selecționerul canadian Dave MacQueen staff-ul său au convocat următorii jucători:

Portari: Adorján Attila (SC Miercurea Ciuc), Tőke Zoltán László (CSM Corona Brasov);

Adorján Attila (SC Miercurea Ciuc), Tőke Zoltán László (CSM Corona Brasov); Fundași: Bors Huba-Ferenc (CSM Corona Brasov), Owen Williams (CSM Corona Brasov), Ferencz-Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Gecse Hugo (SC Miercurea Ciuc), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Mathias Haaranen (ACSH Gheorgheni);

Bors Huba-Ferenc (CSM Corona Brasov), Owen Williams (CSM Corona Brasov), Ferencz-Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Gecse Hugo (SC Miercurea Ciuc), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Mathias Haaranen (ACSH Gheorgheni); Atacanți: Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Radim Valchar (CSM Corona Brasov), Evgheni Skacikov (CSM Corona Brasov), Fodor Csanád (SC Miercurea Ciuc), Gajdó Balázs (CSM Corona Brasov), Kovács Mátyás (CSM Corona Brasov), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Molnár Zsombor (CSHC Fenestela 68), Péter Balázs-Szabolcs (SC Miercurea-Ciuc), Részegh Tamás (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Szilárd (SC Miercurea Ciuc), Márton Botond (SC Miercurea Ciuc), Eduard Cășăneanu (SC Miercurea Ciuc), Robert Timaru (CSA Steaua);

Pe listă sunt finlandezul Haaranen, rusul Skacikov, care au jucat și la Mondialul de anul trecut pentru România, canadianul Owen Williams și cehul Valchar, care vor debuta la Sf. Gheorghe.

Cel mai probabil, din lot vor mai face parte, probabil, și rusul Albert Zagidulin (Corona Brașov) sau portarul slovac Patrik Polc, 39 de ani, tot de la Corona, vechi combatant al naționalei.

„Sunt și azi unii jucători care, având dublă cetățenie, aleg să joace pentru Ungaria, dar cazurile au devenit tot mai mare. În vestiarul naționalei se vorbesc 5-6 limbi, dar toată lumea înțelege perfect limba hocheiului. Țelul nostru este să creștem jucători români, de altfel, aceasta este și ideea pentru care, în campionat, funcționează regula utilizării a maximum 3 străinipe foaia de joc de 23”, a spus președintele Nagy Attila-Ferenc.

Pentru ca un jucător să fie eligibil pentru națională, trebuie să aibă cetățenia română și să fi jucat 4 sezoane consecutive în liga națională.

Rezultatele României la CM anul trecut, unde s-a luptat pentru primul loc până în ultima zi: trei victorii succesive, cu Ungaria, 2-1, Coreea de Sud, 3-2, și Japonia, 4-2, 1-6 cu Slovenia și cu Italia.

Programul CM de hochei pe gheață, Divizia I A, al doilea eșalon mondial:

27 aprilie, duminică:

• 12:30 – Japonia vs. Italia

• 16:00 – Ucraina vs. Marea Britanie

• 19:30 – România vs. Polonia

28 aprilie, luni:

• 12:30 – Italia vs. Ucraina

• 16:00 – Polonia vs. Japonia

• 19:30 – Marea Britanie vs. România

30 aprilie, miercuri:

• 12:30 – Marea Britanie vs. Japonia

• 16:00 – Polonia vs. Italia

• 19:30 – Ucraina vs. România

1 mai, joi:

• 12:30 – Italia vs. Marea Britanie

• 16:00 – Polonia vs. Ucraina

• 19:30 – România vs. Japonia

3 mai, sâmbătă:

• 12:30 – Japonia vs. Ucraina

• 16:00 – Italia vs. România

• 19:30 – Marea Britanie vs. Polonia

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News