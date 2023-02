Jagr, a debutat la Kladno, în 1984, și a reușit golul „istoric” pentru aceeași echipă, duminică, 5 februarie. El a punctat pentru 4-3, în minutul 45 al meciului „cavalerilor” de la Trinec, pierdut, până la urmă, 4-5. În același joc, legendarul hocheist ceh a oferit și o pasă decisivă.

CONGRATS, @68Jagr ?

With this goal, ? Jaromír Jágr breaks Wayne Gretzky’s record of 1098 professional league goals with goal #1099. https://t.co/ljqmBd3UPy