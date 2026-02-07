Pentru prima dată, România va avea 4 săritori cu schiurile la o ediție de Jocuri, iar aceștia vor concura în proba pe echipe mixte. Daniel Cacina va fi la a doua ediție olimpică, în timp ce Delia Folea și Mihnea Spulber vor debuta la JO.

Daniela Toth (ex-Haralambie) este la a treia Olimpiadă

Brașoveanca Daniela Toth (ex-Haralambie), prima sportivă care a reprezentat România în întrecerile olimpice feminine de schi sărituri, va deveni prima sportivă română care va participa la trei ediții consecutive ale Jocurilor.

Dana a fost pe locul 25 la individual, cea mai bună clasare românească la schi sărituri la JO de iarnă, atât la Beijing 2022, cât și la PyeongChang 2018.

„Zbori fără să ai un motor sau altceva care să te țină sus, în aer”

Dana a început acest sport greu când avea 10 ani, iar austriacul Thomas Morgenstern a fost modelul ei.

Ce are în plus acest sport față de celelalte? Zborul! Fără să ai un motor sau altceva care să te țină sus, în aer. Fără să te afli într-un avion, de pildă – Daniela Toth

Dana s-a măritat în septembrie anul trecut cu Alex Toth.

Daniela Toth, pe 10, în Slovenia, luna trecută

Pe 11 ianuarie, la Ljubno, în Slovenia, Dana a fost pe 10, pe trambulina normală, etapă câștigată de Nika Prevc.

A realizat un rezultat excepțional la Râșnov, unde a terminat pe locul 7 într-o etapă FIS Ski Jumping Summer Grand Prix, cea mai bună clasare a carierei sale și, totodată, cea mai bună performanță realizată de o sportivă din România la acest nivel.

Daniela Toth. Foto: COSR

Locul 41 – individual, cel mai bun rezultat al tricolorilor în competițiile masculine, a fost realizat de Hubert Clompe, la Garmisch 1936.

Copiii, în general, sunt energici și vor avea ce să descopere în acest sport. Eu îi aștept să vină să se antreneze alături de noi. Ar fi foarte frumos să vină cât mai mulți copii la săriturile cu schiurile.

Milano-Cortina 2026 este cea de-a 7-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă la care România va fi prezentă în competiția olimpică de schi sărituri, după Beijing 2022, PyeongChang 2018, Soci 2014, Albertville 1992, Cortina 1956, Garmisch Partenkirchen 1936.

Puțină istorie a săriturilor cu schiurile

Potrivit COSR, săriturile cu schiurile au făcut parte din programul olimpic de la prima ediție, Chamonix 1924, unde s-a concurat doar la masculin, de pe trambulina mare. Proba masculină de pe trambulina mică/normală a fost introdusă la Innsbruck 1964, iar la Calgary 1988 s-a concurat, în premieră, în proba masculină pe echipe. Întrecerile feminine au fost introduse la Soci 2014, iar proba pe echipe mixte, la Beijing 2022.

La Milano-Cortina 2026 se va concura, în premieră, în proba de trambulină mare la individual feminin și în proba superechipe la masculin.

Primul român care a concurat în întrecerile olimpice de sărituri cu schiurile a fost Hubert Clompe, la Garmisch 1936, care s-a clasat pe locul 41, a doua performanță românească la schi sărituri din toate timpurile.

La 20 de ani distanță, la Cortina 1956, Nicolae Munteanu a devenit al doilea român participant la Jocuri în această disciplină.

Team România a avut de așteptat apoi 36 de ani până la o altă calificare. Albertville 1992 a consemnat prezența lui Virgil Neagoe la Jocuri. După alți 22 de ani, Iulian Pîtea a readus România pe lista de start a Jocurilor de la Soci 2014.





